به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم یادبود استاد پرورش از پیشکسوتان انقلاب که به همت آموزش و پرورش اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه مرحوم پرورش را از مصادق بارز افرادی می دانم که سبقت در ایمان نسبت به بقیه داشتند، اظهار داشت: گرچه سرنوشت همه ما در مرگ یکی است، اما سرگذشت ها یکسان نیست و مرگ افراد متفاوت است.

وی با بیان اینکه زندگی پرورش یک زندگی معنوی الهی و همراه با هدفی مشخص بود، افزود: اینگونه افراد زمانیکه به ایستگاه مرگ می رسند معلوم می شود که راه درخشانی را طی کرده و عمر خویش را ضایع نکرده اند و استاد پرورش که زندگی وی با معنویت گره خورده بود از این دسته افراد است.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه اصفهان از صدر انقلاب تاکنون نیروهای زیادی را برای خدمت به اسلام تربیت کرده است، تصریح کرد: پایتخت فرهنگی جهان اسلام از پیش از انقلاب رجال و سرداران بزرگی در خود پرورده که پرورش یکی از این بزرگان خدمتگزار بود که مایه امید انقلاب و رهبری محسوب می شد.

وی با اشاره به اینکه آشنایی من با پرورش از 50 سال پیش با هدفی مشترک در راه اهداف انقلاب آغاز شد، گفت: پس از اینکه ایشان وزیر آموزش و پرورش شد، من به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش توفیق همکاری نزدیک تری با ایشان داشتم و ارتباط ما مستحکم تر شده و سال ها ادامه یافت.

حدادعادل با بیان اینکه زندگی استاد پرورش ابعاد گوناگونی داشت که بسیاری از آنها را از نزدیک دیده ام، تصریح کرد: یک جنبه از شخصیت ایشان جنبه علمی است، در واقع پرورش یک معلم باسواد، تحصیلکرده و عالم بود که هرچه آموخته بود باهوش و استعداد ذاتی خود به درستی درک کرده و از افکار دانشمندان اسلامی زمان خود به خوبی بهره برده بود.

وی تاکید کرد: پرورش انس دائم با قرآن، نهج البلاغه، معارف اسلامی و تاریخ و عرفان اسلامی داشت و در دولت شهید رجائی و پس از آن از وزرای باسواد دولت و عالمی اهل عمل بود.

تفکر پرورش با جهان بینی اسلامی پرورش یافته بود

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: وی در زمانیکه وزیر آموزش و پرورش بود تنها به بیان مطالب الهی و سیاسی اکتفا نمی کرد بلکه هر سخنرانی او مشتمل بر معارف اسلامی بود و در یک کلمه پرورش با جهان بینی اسلامی آشنایی خوبی داشت.

حدادعادل با بیان اینکه جنبه دیگر شخصیت پرورش دیدگاه اعتقادی و معنوی وی بود، تاکید کرد: پرورش انسانی متقی، خداترس، مدافع دین و اهل عمل به وظیفه بود و در هر زمان مطابق با وظایف خود قیام و اقدام می کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت های پرورش به روز و مطابق با مقتضیات زمان بود، گفت: پرورش تنها به یک وظیفه سیاسی و یا فرهنگی تکیه نمی کرد بلکه با در نظر گرفتن تحولات و نیازهای جامعه مسئولیت های جدیدی را می پذیرفت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اضافه کرد: در سال های اول انقلاب پرورش میدان فعالیت خود را از مبارزه با فعالیت فرقه ضاله گسترش و به روشنگری نسل جوان پرداخت و با تاسیس کانون ها و تشکل هایی برای جوانان افق دیگری از فعالیت را پیش چشم کشور گشود.

حدادعادل با اشاره به فعالیت های انقلابی استاد پرورش تاکید کرد: زمانیکه امام خمینی(ره) علم مبارزه را بدست گرفت پرورش با باطن پاکی که داشت راه حق را تشخیص داد و پیروی از امام(ره) و حرکت در راه نهضت اسلامی را وظیفه خود دانست تا زمانیکه انقلاب به پیروزی رسید.

وی ادامه داد: پرورش از روزهای اول انقلاب بار مسئولیت را به دوش گرفت و در 35 سال پیش آنقدر برای مردم اصفهان شناخته شده بود که به عنوان یکی از نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب و در ادامه نیز در سمت هایی همچون نماینده مجلس، نماینده شورای عالی دفاع در زمان جنگ و وزیر آموزش و پرورش به فعالیت پرداخت و مدتی نیز فعالیت های سیاسی، تشکیلاتی و مطبوعاتی در اصفهان داشت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: در طول مدتی که با ایشان بودم وی را فردی ساده زیست، متواضع و فروتن دیدم که به فکر رسیدن به مقام از قبل انقلاب نبود و گواهی می دهم وی از جمله افرادی بود که خودش را برای انقلاب می خواست و نه انقلاب را برای خود.

برخی فتنه گران در زمان وزارت پرورش خون به دل وی کردند

حدادعادل با بیان اینکه پرورش در زمان وزارتش گرفتار جماعتی از مدیران بود که بسیار وی را رنج دادند، بیان داشت: عده ای از عناصر چپ گرا، تندرو، افراطی و انحصارطلب در این زمان به طور مداوم چوب لای چرخ وزارتخانه گذاشته و بر علیه پرورش در مطبوعات شایعه سازی کردند.

وی ادامه داد: همین جماعت باعث شدند که فرصت خدمت از استاد پرورش گرفته شود، اما بسیاری از این افراد بعدها به سرنوشت بدی دچار شدند و راه و روشی را در پیش گرفتند که مخالف حرف های تند و تیز آن زمانشان بود و به لیبرالیسم و سکولاریسم روی آوردند.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اضافه کرد: بسیاری از این افراد در سال 88 برده فتنه شدند و برخی نیز در قبال فتنه سکوت کردند، اما پرورش در قبال تمام این آزار و اذیت ها دم برنیاورد و در راه انقلاب این آزارها را تحمل کرد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه پرورش سرباز شایسته امام(ره) و رهبری بود، ابراز داشت: بهترین حق‌شناسی نسبت به مرحوم پرورش این است که مردم اصفهان فرزندانی با ایمان کامل تربیت کنند که همانند استاد پرورش سربازانی برای انقلاب، کشور و ولایت فقیه باشند.