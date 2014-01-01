تيم پاس همدان به مصاف با ملوان بندرانزلي مي رود

به گزارش خبرنگار مهر، تيم بانوان پاس همدان در هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال بانوان در استاديوم قدس همدان ميزبان تيم ملوان بندر انزلي است.

تيم بانوان پاس همدان در حالي به مصاف با تيم ملوان بندر انزلي مي رود كه با انجام 14 بازي و كسب 19 امتياز در رده چنج جدول قرار دارد.

همچنين تيم ملوان بندر انزلي با انجام 13 بازي و كسب 33 امتياز در رده سوم جدول قرار دارد و تيم پاس همدان بازي سختي در مقابل با اين تيم دارد كه البته تيم پاس بايد از حق ميزباني استفاده و بتواند سه امتياز اين بازي را كسب كند.

با توجه به اينكه تيم بانوان پاس همدان بازي قبلي خود را به وحدت گرگان واگذار كرد اميد مي رود كه بتواند در بازي پيش رو تيم مقابل را مغلوب خود كند.

بازي بين دو تيم بانوان پاس همدان و ملوان بندر انزلي روز پنج شنبه 12 دي ماه ساعت 13 در استاديوم قدس همدان برگزار مي شود.

بانوان علاقه مند به تماشاي فوتبال مي توانند اين بازي را به صورت رايگان از نزديك ببينند و تيم بانوان پاس همدان را با تشويق هاي خود مورد حمايت قرار دهند.