به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره جزئیات اقدامات صورت گرفته برای بهبود حال و رفاه دانش آموزان حادثه‌دیده شین‌آباد اظهار داشت: از ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و امید وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور این دانش آموزان را دنبال کردند.

وی با اشاره به وظایف هر یک از این وزارتخانه ها در قبال شرایط دانش آموزان شین‌آباد افزود: بحث درمان این دانش آموزان از سوی وزارت بهداشت دنبال خواهد شد، بحث آینده، آتیه و مقرری آنها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و موضوعات مربوط به اسکان و آموزش این دانش آموزان بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دولت برای سال 92 اعتبارات لازم را به دانش‌آموزان شین‌آباد اختصاص داده است، تصریح کرد: هم اکنون بچه ها در تهران، و در باشگاه فرهنگیان اسکان یافتند و سه نفر از آنها مورد درمان قرار گرفته اند البته باید چندین عمل بر روی هر کدام از این دانش آموزان صورت گیرد.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش از سوی دفتر رئیس جمهور ماموریت پیگیری امور این دانش آموزان را برعهده گرفتند و اگر اقامت آنها در تهران طولانی شود ما معلم هایی را برای ادامه آموزش آنها بکار خواهیم گرفت.

فانی همچنین تاکید کرد که بحث بیمه، آتیه، کار برای آینده و مقرری دانش آموزان شین‌آباد هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی درباره افزایش تنوع مدارس در کشور اظهار داشت: پژوهشی در شورای آموزش و پرورش برای این کار در حال انجام است. اینکه این تنوع به مصلحت است یا نه را باید پژوهشی که در این زمینه قرار است صورت بگیرد، مشخص کند، اما باید تحقیق نهایی در این زمینه انجام شود و ما نظر خود را اعلام کنیم.

فانی در پاسخ به این سوال که آیا این وزارتخانه موافق کاهش تنوع مدارس در کشور است گفت: بله؛ ما موافق کاهش تنوع مدارس هستیم.

وی درباره وضعیت مدارس ایرانی خارج از کشور و نارضایتی برخی از خانواده‌های ایرانی در خصوص وضعیت ساختمان جهت تحصیل فرزندانشان در این مدارس گفت: ساخت مدارس در خارج از کشور کاری نیست که یک یا دو ساله انجام شود و تامین فضاهای احداثی در کوتاه‌مدت ممکن نیست.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ایراد کار فقط به نوع ساختمان‌ها بر نمی‌گردد و قطعا فقط ایرانیان خارج از کشور از این موضوع ناراحت نیستند، گفت: متاسفانه این نارضایتی به برنامه‌های ما بر می‌گردد و ما یک نسخه و یک برنامه برای کل دنیا نوشته‌ایم که این برنامه قطعا پاسخگو نیست. باید برای هر کشوری متناسب با قوانین آنها برنامه‌ریزی کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم در داخل هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی کاری کنیم سال آینده دانش‌آموزان بیشتری از خارج از کشور برای تحصیل در داخل جذب شوند.

فانی در پاسخ به این سوال که وضعیت معیشت معلمان و برنامه‌های آموزش و پرورش به چه صورت است و برنامه های وزارت خانه برای این مساله چیست خاطر نشان کرد: در همان روزهای آغازین کار دولت یازدهم مشاور اقتصادی در امور فرهنگیان انتخاب کردیم. مطالعات خوبی انجام شده و به طرح‌هایی دست یافتیم. ضمنا این طرح‌ها را خدمت رئیس جمهور ارائه کردیم و ایشان هم بر اجرای این طرح‌ها صحه گذاشتند و امیدواریم نتیجه کار مثبت باشد. من در رابطه با معیشت صحبت نمی‌کنم، فقط کار می‌کنم.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که شرکت‌ تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران در سال 84، 16 میلیارد تومان وام گرفته بود، اما هنوز بدهی‌های خود را پرداخت نکرده است ، این گونه پاسخ داد: شرکت‌های بومی ربطی به آموزش و پرورش ندارد و یک شرکت غیردولتی است و خودشان باید پاسخگوی کارهایشان باشند.

وی همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر عملیاتی شدن بودجه تخصیص یافته به وزارت آموزش و پرورش در این وزارتخانه گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه دستگاه‌ها باید به سمت عملیاتی شدن پیش برود و یکی از این دستگاه‌ها وزارت آموزش و پرورش است. در کمیسیون مربوطه در مجلس نیز در این خصوص بحث کردیم و قرار شد به طور آزمایشی بودجه عملیاتی را در برخی از مدارس امتحان کنیم.