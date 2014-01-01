آبادان 1470 موقوفه ثبت شده رسمی دارد

حجت الاسلام جاسم هویزه صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته وقف در محل سرسرای اجتماعات این اداره برگزار شد، از "همه واقف باشیم" به عنوان شعار امسال این هفته نام برد و افزود: از این تعداد موقوفه، یک هزار و 200 تای آن حسینیه است که در شهرهای آبادان، چوئبده و اروندکنار وجود دارد.



وی با بیان اینکه از این تعداد حسینیه تنها 200 حسینیه دارای سند هستند، عنوان کرد: وجود این تعداد حسینیه نشان از ولایتمداری و عِرق دینی و مذهبی مردم دارد.



رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آبادان بر لزوم توجه حسینیه داران بر انجام اموری در جهت شناساندن و ترویج اسلام، انجام مباحث دینی و فقهی در این حسینیه ها علاوه بر برپایی آیین های عزاداری و سوگواری تاکید کرد و اظهار کرد: اگر این حسینیه ها تبدیل به احسنت نشوند این فرصت می‌تواند تبدیل به تهدید شود.



30 مسجد نیاز به انجام کارهای عمرانی دارند



وی تصریح کرد: بر اساس اولویت بندی صورت گرفته در 30 مسجد نیاز به انجام کارهای عمرانی است و طبق اعلام بخشدار اروندکنار هشت روستا نیازمند احداث مسجد هستند که در صورت تخصیص به موقع اعتبارات در جهت ساخت مساجد تلاش خواهیم کرد.



هویزه با اشاره به اینکه بیش از 900 میلیون تومان اعتبار تخصیصی این اداره در سال جاری است، گفت: در بحث بودجه های عمرانی که از دولت به ما می رسد از ابتدای سال جاری تاکنون ریالی را دریافت نکرده ایم که با توجه به رو به اتمام بودن سال جاری به نظر نمی رسد که حتی 20 درصد از این اعتبارات به ما پرداخت شود.



رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آبادان ابراز امیدواری کرد تا اعتبارات یاد شده در جهت انجام کارهای عمرانی مورد نیاز به ویژه در بخش ترمیم و ساخت مساجد هرچه سریعتر تخصیص یابند.



اقدامات ناهماهنگ برخی دستگاهها/ ریالی بابت تخریب موقوفات در آبادان پرداخت نشده است



رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آبادان گفت: برخی اقدامات صورت گرفته در سطح شهر به ویژه در بحث عمران شهری بدون هماهنگی با این اداره انجام می شود.



حجت الاسلام هویزه افزود: شهرداری در جهت توسعه و عمران شهری گاهی اوقات دست به تخریب اماکنی می زند که در لیست موقوفات شهرستان قرار دارد و تاکنون ریالی از بابت تخریب موقوفات در آبادان به این اداره پرداخت نشده است.



وی در تشریح چگونگی امکان تخریب یک موقوفه تصریح کرد: صدور مجوز تخریب موقوفه در حوزه اختیارات ولی فقیه است لذا چنانچه به تشخیص ولی فقیه مصالح عامه در میان باشد می توان در جهت تخریب موقوفه عمل کرد.



رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آبادان یادآور شد: چنانچه مجوز تخریب موقوفه از سوی ولی فقیه داده شد دستگاهی که می خواهد تخریب را انجام دهد باید زمینی را در عوض ملک موقوفه در جایی دیگر بدهد ضمن آنکه هزینه ساخت را نیز پرداخت کند.



به گفته وی یک هیات فقهی حقوقی در سازمان اوقاف و امور خیریه هست که چنانچه موقوفه ای دچار مشکل می شود وارد عمل شده و موارد را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می کنند.



20 پرونده حقوقی در دادسرا داریم



رییس اداره اوقاف و امور خیریه آبادان گفت: در زمان حاضر 20 پرونده حقوقی در دادسرای آبادان داریم که "جهل به مسائل احکام شرعی وقف" و "جهل به مسائل حقوقی وقف" به عنوان دو عامل اصلی تشکیل این تعداد پرونده در دادسرا هستند.



وی افزود: متاسفانه در بحث اجرای پروژه های عمرانی و حتی تصرفاتی که توسط برخی دستگاههای اجرایی صورت می گیرد نسبت به موقوفات کم لطفی شده است.