عباس قبادی در گفتگو با مهر با اشاره به جذب 103 ميليارد ريال از اعتبارات بهسازي و نوسازي واحدهاي توليد نان، گفت: دولت با اجراي اين طرح، پروژه استاندارد و بهداشتي كردن حوزه توليد نان را آغاز كرده كه در نهايت حفظ و سلامت جامعه و بهبود كيفيت نان را در پي خواهد داشت.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: طرح بهسازي و نوسازي واحدهاي نانوايي يكي از برنامه هاي سلامت محور دولت جهت ارتقاي بهداشت و كيفيت نان توليدي در كشور است كه با پيگيرهاي مستمر اين شركت عملياتي شده و با تخصيص اعتبارات لازم به واحدهاي نانوايي تداوم دارد.

وي تصریح کرد: حداكثر مبلغ تسهيلات قابل پرداخت به واحدهاي توليد نان در مراكز استان‌ها 150 میلیون ريال و در شهرستان‌ها 10 ميليون ريال است و واحدهاي نانوايي حجيم و نيمه حجيم نيز حداكثر 200 ميليون ريال اعتبار نوسازي و بهسازي دريافت مي كنند.

قبادي با اشاره به اعتبار 106 ميليارد ريالي بهسازي و نوسازي در سال 90، اضافه كرد: اعتبارات تخصيصي اين سال براي بهسازي و نوسازي واحدهاي نانوايي در سال 91 با پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليد نان اجرايي شد؛ به گونه اي كه در سال گذشته، 97 درصد اين اعتبارات در كشور جذب شد.

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران، يارانه سود و كارمزد تسهيلات پرداختي به نانوابي‌ها را براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار 9 درصد و مدت زمان باز پرداخت تسهيلات را حداكثر 5 سال اعلام كرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان تأكيد كرد: از سال 84 كه طرح بهسازي و نوسازي نانوایی‌ها به اجرا درآمده 72.5 درصد اعتبارات تخصيص يافته، جذب و در قالب تسهيلات به واحدهاي نانوايي مشمول اين طرح پرداخت شده است.