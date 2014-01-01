حفظ ارزشهای نظام رمز موفقیت ملت است/ رونمایی از کتاب برگزیده سال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی ظهر چهارشنبه در اختتامیه گردهمایی تجمع 15 هزار نفری رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس در بابل اظهار داشت: این کنگره ها در راستای احیاء روحیات اسلامی رزمندگان اسلام بوده وتجدید خاطرات شهدا است.



وی افزود: این تجمع بیانگراین واقعیت مهم است که به شهدا بگوییم ما بر عهد خود پایبند بوده و نخواهیم گذاشت آرمان های امام و رهبرفراموش شود.



وی با اشاره به ایه مبارکه بقیه الله متذکرشد: این آیه بیانگر عزت مقام رهبر معظم انقلاب و به دنبال آن رزمندگانی است که امروز یادگاران جنگ وجهاد هستند.



خطیب جمعه بابل هدف از برگزاری این کنگره را احیاء روحیات اسلامی رزمندگان اسلام برشمرد و افزود:در این محفل می توانیم خود را ارزیابی کرده و ببینیم تا چه اندازه توانستیم از آرمان امام و شهدا دفاع کنیم، این یادواره تلنگری برای همه کسانی است که رسالت مهم حفاظت از آرمانهای رزمندگان را به دوش دارند.



وی عنوان کرد: طبق فرموده امام علی(ع) اگر ملتی لباس رزم را از بدن خارج کند و وارد لباس دیگری شود در واقع وارد ذلت شده است.



وی با بیان اینکه این تجمع موجب می شود که روحیه اتحاد در شما تقویت شود افزود:این کنگره فرصت ارزشمندی است تا مجدد با پیامبر اکرم(ص)،ائمه اطهار و امام راحل تجدید بیعت کنیم و عزم راسخ خود را در حمایت از آرمان شهدا نشان دهیم.



فضای مصلی به عطر سه شهید گمنام معطر شد

در این مراسم رزمندگان مازندران از سه شهید شهید گمنام استقبال کردند و این شهدا، از شهدای شلمچه،مجنون وفاو،17،18 و25 ساله ،از نیروهای لشکر 25 کربلا مازندران بودند که با اشک وناله مردم ولایی مازندران تشییع شدند.

دراین مراسم هم چنین با حضور سردار جعفری از کتاب برگزیده سال سپاه وبرگزیده در جشنواره دفاع مقدس که شامل خاطرات شهدا وتاریخ شهادت شهدا در آن آمده رونمایی شد.