پیشنهاد قطعنامه 598 حاصل ترس دشمن از قدرت لشکر 25 کربلا بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمیل کهنسال ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از بیش از 40 کتاب دفاع مقدس در مصلی نماز جمعه بابل اظهار داشت: یکی از ویژگی های برجسته لشکر25 کربلا کمیت و کیفیت نیروهای انسانی این لشکرو سابقه پرافتخاری است که در مقابله با بحران ها وتهدیدات داخلی و خارجی داشت، است.

وی با اشاره به اینکه لشکر 25 کربلا یکی از با کیفیت ترین کادرها و یگان رزم سپاه محسوب می شد عنوان کرد:این افتخار با ارزشی است که لشکری از مازندران اعتماد فرمانده کل سپاه را جلب کرده بود.

سردارکمیل با بیان اینکه با وجود و تصویب لشکر 25 کربلا مشکل شکست در نبرد حل شده بود عنوان کرد: لشکر 25 کربلا شامل 18 گردان پیاده،یک گردان مکانیزه و سه گردان زره ای متشکل از طلاب آموزش دیده ای بود که برای اولین بار در جنگ حضور یافتند.

این مسئول تصریح کرد: همچنین این لشکر متشکل از یک هزار غواص آموزش دیده ای بود که برای شناسایی عملیات والفجر8 حدود 150 بار از اروندرود برای شناسایی منطقه عبور کردند.



وی اذعان داشت: مهم ترین هدف عملیات والفجر 8 تصرف فاو،سکوهای نفتی، پایگاه موشکی،پایگاه مواصلاتی منطقه و در واقع مرکز منطقه بود.



این مسئول با بیان اینکه با وجود لشکر 25 و پشتیبانی از لشکر والفجر 8 و لشکر 31، منطقه تحت تصرف ایران درآمد تصریح کرد:یکی از اقدامات اساسی که توسط لشکر 25 کربلای مازندران انجام شد عبور از دو لشکر اصلی در منطقه بود چیزی که در فن جنگ آوری غیر قابل انجام بود.



سردار کمیل اضافه کرد:لشکر 25 کربلا موفق به پیشروی در محور جاده استراتژیکی به مساحت 6 کیلومتر نیز شد که این اقدام شجاعانه فرمانده لشکر سبب شد لشکرهای عاشورا و الفجر 8 فرصت الحاق یابد و جاده استراتژیکی منطقه به تصرف رزمندگان درآید.



مشاورعالی فرمانده کل سپاه مهم ترین نکته مثبت لشکر 25 کربلا این بود که دشمن تن به خواسته ایران داد و قطع نامه 598 را قبول و تسلیم مطالبات ایران شد عنوان کرد: برای اولین بار پرچم امام رضا(ع) نیزتوسط این لشکر بر فراز مسجد فاو برافراشته شد.



به گزارش مهر، در این مراسم از بیش از 40 کتاب اثر دفاع مقدس که شامل خاطرات شهدا وذکر تاریخ شهادت شهدا دفاع مقدس که برگزیده کتاب سال سپاه وجشنواره های دفاع مقدس بودند رونمائی شد.