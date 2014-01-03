اعضای ستاد بهینه سازی مصرف انرژی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ستاری- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در حکمی دکتر حمید نادران طحان، دکتر سید علی حسینی، دکتر محمدرضا آراستی، دکتر مجید عمیدپور و دکتر یوسف رشیدی را به مدت سه سال به عنوان اعضای ستاد بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست منصوب کرد.

در این حکم، خطاب به اعضای ستاد آمده است: "انتظار می‌رود با توکل برخداوند متعال و در چارچوب وظایف ستاد، با همکاری معاونت علمی و فناوری و سایر اعضای ستاد، ضمن اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی و توجه به مزایا و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاورد های مفید بین المللی نسبت به اجرای اسناد بالادستی، اولویت ها، راهکارها، هماهنگی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه و ارتقای فناوری و نظارت برامور مربوطه در سطح ملی اقدام فرمایید."

پیش از این دکتر یدالله سبوحی از طرف معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به دبیری ستاد بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست منصوب شد.