  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

اعضای ستاد بهینه سازی مصرف انرژی معرفی شدند

اعضای ستاد بهینه سازی مصرف انرژی معرفی شدند

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در احکامی جداگانه اعضای ستاد بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ستاری- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در حکمی دکتر حمید نادران طحان، دکتر سید علی حسینی، دکتر محمدرضا آراستی، دکتر مجید عمیدپور و دکتر یوسف رشیدی را به مدت سه سال به عنوان اعضای ستاد بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست منصوب کرد.

در این حکم، خطاب به اعضای ستاد آمده است: "انتظار می‌رود با توکل برخداوند متعال و در چارچوب وظایف ستاد، با همکاری معاونت علمی و فناوری و سایر اعضای ستاد، ضمن اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی و توجه به مزایا و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاورد های مفید بین المللی نسبت به اجرای اسناد بالادستی، اولویت ها، راهکارها، هماهنگی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه و ارتقای فناوری و نظارت برامور مربوطه در سطح ملی اقدام فرمایید."

پیش از این دکتر یدالله سبوحی  از طرف معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به دبیری ستاد بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست منصوب شد.

کد مطلب 2206246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها