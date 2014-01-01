به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امیر احمدی ظهر امروز در جلسه‌‌ای با حضور معاون وزیر دفاع، تعدادی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مقامات کشوری و مسئولان استان کرمانشاه گفت: مرکز مین‌ زدایی از سال 85 فعالیت خود را آغاز کرده است.

امیر احمدی ادامه داد: 700 هزار هکتار زمین آلوده را تحویل گرفتیم و 190 هزار مین در سال 90 در شهرستان قصرشیرین خنثی شده که این میزان در سال 92 حدود 14 هزار مین بوده است.

وی با بیان اینکه هشت هزار و 500 هکتار پاک‌ سازی مکانیزه انجام شده، بیان داشت: فرمانداری‌‌ها و بخش‌‌داری‌‌ها را توجیه کرده و هماهنگی خوبی با مرزبانی انجام شده است.

به گفته رئیس مرکز مین‌ زدایی کشور، اطلاع‌رسانی از طرق مختلف به اقشار مختلف مردم در شهرستان‌های مرزی صورت گرفته و 287 ماموریت براساس درخواست مردم انجام پذیرفته است.

این مسئول با تاکید بر اینکه 99 درصد کار پاک‌سازی انجام شده، تصریح کرد: پاک‌ سازی نیمه عمیق و عمیق انجام شده و بیش از 50 هزار دانش آموز و 79 هزار دام‌ دار در زمینه پیشگیری از حوادث ناشی از انفجار مین آموزش دیده‌اند.

وی به علامت‌ گذاری مناطق آلوده و حمایت از شهدای پاک‌ سازی میادین مین اشاره کرد و گفت: 94 درصد تلفات ناشی از انفجار مین، کاهش پیدا کرده است.

امیر احمدی پاک‌ سازی بازارچه‌ های مرزی، راه‌ ها و نقاط مرزی را از دیگر اقدامات انجام شده توسط مرکز مین‌ زدایی اعلام کرد و افزود: نیروهای این مرکز با جان‌ فشانی و 95 درصد هزینه کمتر نسبت به سایر کشورها کار پاک‌ سازی را انجام می‌دهند.

رئیس مرکز مین‌ زدایی کشور کیفیت خنثی‌سازی میادین مین توسط نیروهای مرکز مین‌ زدایی را 90 درصد عنوان کرد و متذکر شد: کشورهای پیشرفته با 75 درصد کیفیت این کار را انجام می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تلاش کنند تا بودجه بیشتری به مین‌ زدایی اختصاص یابد و ما در هر صورت و با هر میزان بودجه، از جان و دل موضوع مین‌ زدایی را ادامه می‌دهیم.