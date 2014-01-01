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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

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لیگ دسته دوم فوتبال گلستان پایان یافت/ دارت باز گلستانی در صدر ایستاد

لیگ دسته دوم فوتبال گلستان پایان یافت/ دارت باز گلستانی در صدر ایستاد

گرگان ـ خبرگزاری مهر: مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال استان گلستان با قهرمانی تیم مینودشت به پایان رسید، دارت باز گلستانی تیم دارت استان گلستان نیز موفق شد در پایان رقابت های هفته پنجم لیگ دارت بانوان کشور صدر جدول را در اختیار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ دسته دوم  فوتبال استان با مشخص شدن چهره تیم‌های صعود کرده و همچنین تیم‌های سقوط کرده به لیگ دسته دوم فوتبال استان به کار خود پایان داد.

مسابقات فوتبال لیگ دسته دوم استان با حضور 8 تیم و با انجام 28 مسابقه  برگزار شد که  در خاتمه تیم های «آرمه سازه پاسارگاد مینودشت» به مقام قهرمانی رسید و به همراه تیم «پرسپولیس چهارده کردکوی» به لیگ دسته اول صعود کردند.

تیم های «استقلال گنبد» و «میلاد علی آباد» نیز به عنوان قعرنشینان لیگ دسته دوم، به زیرگروه مسابقات سال 92 سقوط کردند.

دارت باز گلستانی در صدر ایستاد

پنجمین مرحله از سومین دوره لیگ دسته یک دارت بانوان کشور با حضور 15 بازیکن این دسته در خانه دارت شهید کشوری تهران برگزار شد که در این مرحله «سونیا جرجانی» از تیم گلستان موفق شد با 41 امتیاز در صدر بایستد.

همچنین بعد از مونس برکتی از استان فارس که با 40 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت «طاهره یداله زاده» دیگر دارت باز گلستانی با 34 امتیاز جایگاه سوم را در اختیار گرفت.
 

کد مطلب 2206257

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