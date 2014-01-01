به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه هیأت وزیران، دولتی ها ضمن ابراز تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع)، به مقام شامخ آن امام همام ادای احترام کردند.

در ادامه هیأت دولت با توجه به وجود مشکلات عدیده قانونی در نحوه واگذاری‌های سهام، حقوق و اموال دولتی پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کمیسیون اقتصاد دولت را موظف به بررسی دقیق واگذاری‌های انجام شده با رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مبانی قانونی و ارایه گزارش آن به هیأت وزیران کرد.

همچنین در این جلسه لغو واگذاری برخی از شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو با لحاظ رعایت حقوق بخش خصوصی، جلوگیری از واگذاری به بخش دولتی و رفع ایرادات قانونی مورد تصویب قرار گرفت.

هیأت وزیران در ادامه با اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به تفکیک هر یک از استان‌ها بابت جلوگیری از بروز بحران‌های احتمالی ناشی از ریزش برف سنگین موافقت کرد.

همچنین در این جلسه اعضای دولت مهم‌ترین مسایل روز کشور را مورد بحث و بررسی و تبادل‌نظر قرار دادند.