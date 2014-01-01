تنوع مدارس کاهش می یابد/ ارائه طرحهایی برای بهبود معیشت فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه طرحی برای تجمیع مدارس و کاهش تنوع آن دارید، افزود:‌ در همین زمینه پژوهشی در شورای عالی آموزش و پرورش در حال انجام است که ببینیم آیا این تنوع در این تعداد به مصلحت است یا نه؟

وی گفت: به طور قطع این تنوع کاهش خواهد یافت اما در دو ماه آینده که نتیجه این تحقیق و پژوهش مشخص شود اطلاع رسانی می کنیم.

فانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که برنامه کوتاه مدت شما برای بهبود معیشت فرهنگیان چیست، گفت: در همان روزهای آغاز به کارم در این وزارتخانه مشاوری را تحت عنوان مشاور در اقتصاد آموزش و پرورش و امور رفاهی فرهنگیان منصوب کردم و در همین خصوص به طرحهایی رسیدیم که در جلسه ای به رئیس جمهور گزارش دادیم و مورد تایید رئیس جمهور هم واقع شد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: نتایج این مطالعات به تدریج اجرا می شود. همان طور که قبلاً گفتم در خصوص معیشت فرهنگیان بنا ندارم صحبت کنم و فقط در این خصوص کار می کنیم و نتیجه را فرهنگیان خواهند دید.

جذب دانش آموز بیشتر برای سال آینده در مدارس خارج از کشور

وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره ساماندهی وضعیت آموزشی مدارس خارج از کشور نیز گفت: تاکنون نسخه ای واحد برای همه مدارس ایرانیان خارج کشور نوشته می شده است که چنین نسخه ای پاسخگو نیست.

فانی افزود: ساخت مدرسه در خارج از کشور نیز کاری نیست که یکی دو ساله جواب دهد چراکه ما 107 مدرسه در خارج کشور داریم.

وی خاطر نشان کرد: اینکه می گویید دانش آموزان در آن مدارس نام نویسی نمی کنند به ساختمان مدرسه برنمی گردد بلکه به سبب برنامه های ماست چراکه یک نسخه واحد برای مدارس ایرانیان خارج از کشور نباید نوشت.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست ما در دولت تدبیر و امید این است متناسب با هر کشوری با حفظ اصولمان روشهایی متناسب با آن کشور در مدارس خارج از کشور داشته باشیم.

فانی افزود: این کار آغاز شده است و امیدواریم برای سال آینده بتوانیم دانش آموزان بیشتری را در این مدارس جذب کنیم.

تامین بیمه و آتیه دانش آموزان شین آبادی

وی همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به امور دانش آموزان حادثه دیده روستای شین آباد هم گفت: در جلسه ای با حضور دو وزارتخانه بهداشت و تعاون در وزارت آموزش و پرورش ، مقرر شد درمان این دانش آموزان را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری کند و آینده آنها را به لحاظ اشتغال و مقرری، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عهده دار شود.

فانی تصریح کرد: دولت برای سال 92 اعتبار لازم را دراختیار گذاشته است و این دانش آموزان هم اکنون در باشگاه فرهنگیان تهران اسکان داده شده اند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: درمان سه نفر از این دانش آموزان از حدود سه روز پیش آغاز شده است که باید چندین عمل روی این دانش آموزان انجام شود.

وی گفت: وزارت آموزش و پرورش از سوی دفتر رئیس جمهور مأموریت یافته است درمان دانش آموزان شین آبادی را پیگیری کند و اگر اقامت آنها در تهران طولانی شود از طریق معلمانی که در اختیار آنها می گذاریم، تحصیل آنها پیگیری می شود.

فانی افزود: آینده این دانش آموزان دست آموزش و پرورش نیست بلکه بیمه و آتیه آنها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت آموزش و پرورش هماهنگی ها را پیگیری می کند.