ملت ایران در سال 88 آزمونی بزرگ را با موفقیت پشت سر گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ایمانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در فردیس اظهار داشت: ملت بزرگ ایران در طول 35 سال انقلال اسلامی آزمونهای بزرگی را با موفقیت پشت سرگذاشت و فتنه 88 آزمون بزرگی بود که با سرافرازی از آن گذشتیم.

وی با بیان اینکه آگاهی و فهم ملت بزرگ ایران در جریان این رویداد تلخ باعث ناکامی دشمنان در رسیدن به اهداف شان شد، گفت: در آن زمان دشمنان خارجی و عوامل فریب خورده داخلی، فضای مبهم و غبارآلودی در جامعه اسلامی ایجاد کردندکه خوشبختانه با هوشیاری مردم به نتیجه نرسید.

حجت الاسلام ایمانی افزود: دشمنان برای انجام این ماموریت شوم با نقشه و عملیات های از پیش تعیین شده وارد عمل شدند که تشکیل کمیته صیانت از آراء، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی پیش از اعلام نتایج قطعی، ادعای کاذب و دروغین تقلب در انتخابات از عملیات روانی آنان برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

امام جمعه فردیس پیروی نکردن از رهبری به عنوان محور اصلی نظام را موجب تفرقه و ابجاد پراکندگی دانست و تاکید کرد: بررسی های تاریخ نشان داده هر زمان که از خط ولایت فقیه خارج شدیم، ضرر و زیان دیده ایم و تفرقه و چند دستگی در کشور ایجاد شده است.

وی یادآور شد: تاکیدات و رهنمودهای روشنگرانه مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه سال 88، نقشه راه همگان برای خروج از این فتنه بزرگ شد که اصل نظام اسلامی را نشانه گرفته بود.

آموزش و پرورش در آگاه سازی نسل نوجوان و جوان نقش به سزایی دارد



حجت الاسلام ایمانی در ادامه توطئه های دشمنان را تمام نشدنی خواند و افزود: آگاه سازی و یصیرت افزایی نسل امرزو از مهمترین راهکارها برای مقابله با نقشه ها و طرح های استکبار است و در این میان مربیان و معلمان درمدارس نقش قابل توجهی به عهده دارند.

وی تاکید کرد: دشمن نوجوان و جوان ما را مورد هدف قرار داده است و آموزش و پرورش نقش به سزایی در آگاه سازی دانش آموزان دارد.



