کمبود اعتبارات مانع برگزاری جشنوار فیلم فجر مشهد نخواهد شد/ خروج جشنواره امام رضا(ع) از مشهد منتفی است

علی اصغر کار اندیش ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به مشکل تهیه اعتبار مورد نیاز برای برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد تاکید کرد: کمبود اعتبارات مانع برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد نخواهد شد.

وی سپس با اشاره به یکی از نقاط ضعف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: عدم اخذ نظر کارشناسی از استان‌ها نقطه‌ ضعفی است که در وزارت ارشاد وجود دارد.

کاراندیش افزود: در تلاشیم تا این مشکل را با تشکیل کارگروهی با حضور مدیران کل و کارشناسان برطرف کنیم.

وی همچنین با اشاه به اهمیت تمرکز زدایی از پایتخت کشور اذعان کرد: تمرکز زدایی و واگذاری فعالیت‌ها به استان‌ها باعث حل شدن برخی از مشکلات پایتخت خواهد شد.

کاراندیش همچنین با اشاره به بحث هایی که در مورد انتقال جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) از خراسان رضوی مطرح شده این مسئله را تکذیب و ابراز کرد: جشنواره امام رضا(ع) از مشهد خارج نخواهد شد.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات در بخش فرهنگ تاکید کرد: در حال حاضر اغلب مطالبات به سمت حوزه های عمرانی و اقتصادی کشور رفته و حوزه فرهنگ مظلوم واقع شده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از کارهای جدی وزیر ارشاد را توجه به اقتصاد فرهنگ دانست و تاکید کرد: اگر یک درصد از اعتبارات و دارایی‌های دستگاه‌ها محقق شود کمک بزرگی به اقتصاد فرهنگ شده است.

وی افزود: در حال حاضر یک درصد از اعتبارات عمرانی و تملک همه دستگاه‌ها به خرید کالای فرهنگی تولید داخل اختصاص داده شده که سر جمع این مبلغ حدود 370 میلیارد تومان خواهد شد.

معاون توسعه وزارت ارشاد اظهار کرد: همه دستگاه‌هایی که دارای ساختمان خواهند شدموظفند برای خود می‌سازند موظفند محصولات فرهنگی تولید داخل را خریداری و از آنها استفاده کنند.

کاراندیش همچنین با اشاره به تغییراتی که در سطح مدیران کل ادارت اشاد کشور صورت خواهد پذیرفت بیان کرد: تا جایی که امکان دارد از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از بین نیروهای کارشناس و دارای سوابق فرهنگی و علمی مدیران را انتخاب خواهیم کرد.

وی حضور چهره های فرهنگی را یکی از آسیب های مدیریت در بین مدیران کل استان های کشور دانست و ابراز کرد: یکی از آسیب‌های ما این است که مدیران ‌کل در استان‌ها معمولاً چهره‌های فرهنگی هستند که توانایی اجرایی آنها در سطح پایین‌تری نسبت به مدیران اجرایی قرار دارد.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: چنین افرادی با وجود اینکه شخصیت‌هایی ارزشمند هستند نمی‌توانند تعامل مناسبی با عوامل اجرایی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به تعدا نیروهای قراردای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تعداد نیروهای قراردادی در وزارت ارشاد بالاتر از نیروهای رسمی و یا پیمانی است که همین مسئله نیز خودش تبدیل به معظل شده است.

کار اندیش با بیان ایتکه کلید مدیریت منابع انسانی در واقع مدیریت منابع مالی است اظهار کرد: به منظور تغییر در دیدگاه مان نسبت به مسائل فرهنگی باید به سمت اقتصاد فرهنگی حرکت کنیم.