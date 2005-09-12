مسعود رسام : مخاطب هميشه به خوراك جديد نياز دارد / خيلي ازبازيگران دغدغه هاي فرهنگي ندارند

"مسعود رسام" اولين بار با نمايش " شازده كوچولو " آغازكرد و بعد ازآن محله بروبيا ، محله بهداشت ، ازنو بسازيم ، درخانه ، سقفهاي اول چاق و لاغر، هاچين و واچين ، اين خانه دوراست ، همسران ، خانه سبز، تولدي ديگر ، نوعي ديگر ، دنياي شيرين ، دنياي شيرين دريا و چندين و چند سريال ديگر ، كارنامه مسعود رسام را شكل مي دهد ، او از تلويزيون در سينما هم " سيندرلا " و "علي وغول جنگل" را كارگرداني كرده است . اكنون سريال مرواريد سرخ به كارگرداني رسام درحال پخش است كه بهانه خبرنگار تلويزيوني "مهر" براي انجام يك گفتگو كوتاه با او شد:

خودتان به سريالهاي آرتيستي علاقه داريد ؟

نه اتفاقا فيلمهاي خانوادگي ، اجتماعي وعاطفي را بيشترمي پسندم .

پس چرا مرواريد سرخ ؟

خوب قرارنيست كه خودمان را تكرارمي كنيم بالاخره شرايط فرق مي كند ، آدمها عوض مي شوند ، خواه ناخواه بايد حرفهاي تازه تروجديدتري زد.

مثل اين كه آواز تيتراژ اين سريال را خودتان خوانده ايد ؟

من ترانه آن را نوشته بودم اما آريا عظيمي نژاد وخانم او كه آهنگسازبود ، اصرارداشتند كه خودم بخوانم . وازآنجايي كه حرف دل است به دل هم مي نشيند . ازطرفي استقبالي كه راجع به اين شعرشد راجع به كارهايمان نشد ، اين همه سريال ساختيم مردم زنگ نزدند ، اما راجع به اين شعرزنگ زدند ...

ابتدا كارگرداني مرواريد سرخ با شاپورقريب بود ، چطورشد كه شما كارگرداني آن را قبول كرديد ؟

بله ابتدا شاپورقريب كارگرداني كاررا داشت ، ومن به عنوان نويسنده وتهيه كننده كاربودم وطراحي صحنه ولباس راهم داشتم وانتخاب بازيگرها هم با خودم بود ، اما بعد ازآن بحث تغييركارگردان پيش آمد كه بازيگران وتمام عوامل كاربه منزل ما آمدن وبه من پيشنهاد كارگرداني دادند ، وازآنجايي كه انگيزه هاي من هم براي كارمادي نبود ، قبول كردم چون ممكن بود چنين موقعيتي هميشه نصيب يك كارگردان نشود ، به همين خاطرقبول كردم ومي دانستم كه آنچه مي ماند تنها نتيجه كاراست .

چه تغييراتي درفيلمنامه اوليه آن داديد ؟

خوب بايد بعضي قسمتها را حذف كنيم ، بعضي ديگررا تغييرمي داديم ، نزديك 50و60 سكانس كه به طوركامل گرفته شده بود بازسازي شد ، شرايط سخت فيلمبرداري ( سردي هوا وتغييرفصل ) باعث شده بود كه فضا به طوركامل تغييركند ، ضمن اين كه زمان به سرعت مي گذشت وبودجه اي كه دراختيارمجري طرح بود تمام مي شد وزمان توليد سپري مي شد.منتها درآن شرايط هيچكدام ازاين اتفاقات نيفتاد ما نمي توانستيم اضافه بودجه را دريافت كنيم . اما سختي ديگركار، دغدغه هاي فرهنگي بود . كه تمام تلاش وبي خوابيهاي من به اين خاطربود كه بتوانم مجموعه اي را ارائه دهم كه مخاطب راضي باشد. به هر حال مخاطب هميشه به خوراك جديد نياز دارد.

علي كابوكي چگونه شكل گرفت؟

وقتي داستان ازهيچي شروع مي شود . ويك عده جوان هستند كه مي خواهند به روياي خودشان دست پيدا كنند ، علي جاكوبي هم مي خواهد زندگي مستقلي داشته باشد وبراي اين كه اززنش محافظت كند نيازدارد كه اسلحه اي هم داشته باشد وعلي كابوكي هم آنطوركه ازابتدا گفته مي شود ، عاشق دشت وكوه واسلحه بوده است . به همين ترتيب ناخود آگاه شرايط شكل مي گيرد .

شما هيچكدام ازشخصيت هاي داستان را تغييرنداديد؟

نه عملا مي توانستم چنين كاري بكنم اما متاسفانه بايد اين را بگويم كه خيلي ازبازيگران دغدغه هاي فرهنگي ندارند ، كسي كه به عنوان شخصيت اصلي كارنداند كه دارد چه مي كند وداستان ازچه قراراست ، هيچ اعتراضي به اونيست ، چون اگرداستان ازابتدا گنگ ونامفهوم بوده ، چگونه پذيرفتند كه درآن بازي كنند ، اگرچنين چيزي نبوده ، پس چگونه است كه بعضي مي گويند اين چنين بوده ، ومتاسفم كه بگويم فكروذكرخيلي ها ازروزاول دغدغه هاي مادي است . اما براي من عجيب است كه ازعوامل كليدي باشند ونداند كردارچه مي كند .

چقدرازمرواريد سرخ حمايت مي كنيد ؟

من نمي گويم مرواريد سرخ تمام و كمال مطلق است ، چون روزمرگ يك هنرمند است اگركه بگويد كارش به نهايت رسيده است ، اگرازكارحمايت مي كنم براي هرقسمت آن زحمت كشيدم وبه هركدام ازداستانهاي آن ايمان دارم وهرقسمت ازمرواريد سرخ حكم يك فيلم سينمائي را دارد .

سوال آخربا وجود مشكلاتي كه مي دانستيد كه درراه توليد اين سريال وجود دارد . براي چه آن را پذيرفتيد ؟

من تلاش كردم كه به تعهدات عمل كنم واين را وظيفه خودم دانستم كه كارنيمه تمام را به پايان برسان ، چون مي دانستم درپايان آنچه مي ماند به دورازاين حرف وحديثهاست .