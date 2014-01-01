خورشیدی با تیم پاس خداحافظی کرد

محمود کاتبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دنبال کسب نتایج ضعیفی که تیم پاس همدان در بازی های خارج از خانه در این دوره از مسابقات فوتبال لیگ دسته یک به دست آورده است بنا بر صلاح دید و تصمیم مدیرعامل باشگاه پاس و همچنین تایید هیئت مدیره، صبح امروز، چهارشنبه همکاری مجتبی خورشیدی، سرمربی این تیم با باشگاه پاس همدان قطع شد.

سخنگوی باشگاه پاس همدان افزود: با توجه به اینکه تیم پاس در شروع نیم فصل دوم و عدم رفع تعلیق صد درصدی باشگاه از سوی فدراسیون نتوانست موفق عمل کند و دل هواداران خود را به دست آورد، خورشیدی از این تیم جدا شد.

وی بیان داشت: گرچه تیم پاس در لیگ دسته یک حضور دارد اما هنوز اسم فوتبال پاس از بین نرفته و مکتب پاس پا برجاست و به فعالیت خود ادامه می دهد بنابراین این تیم باید دل هواداران خود را شاد کند و با آمدن سرمربی جدید به این تیم شاهد اتفاقات خوبی در تیم پاس باشیم و امید است در روزهای آینده مدیرعامل باشگاه پاس بتواند سکان هدایت این تیم را به دست یک سر مربی تازه نفس بدهد.

کاتبی اضافه کرد: در طول شش و نیم سالی که تیم پاس به همدان منتقل شده، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و امید می رود امسال بتواند با حمایت های رئیس هیئت مدیره، آقای نیک بخت و سایر اعضا که انصافا تا این لحظه پشتیبانی خوبی از باشگاه به عمل آورده اند و همچنین با حمایت پرشور هواداران و راهنمایی های اصحاب رسانه از این فراز و نشیب ها بیرون آید و به لیگ برتر صعود کند چراکه دل هواداران فوتبال همدان به این تیم خوش است که اسم بزرگ پاس را یدک می کشد.

سخنگوی باشگاه پاس همدان عنوان داشت: امید است با معرفی سرمربی جدید تیم پاس همدان نقطه عطفی برای باشگاه ایجاد شود تا تیم پاس و تمامی اعضای آن در ادامه بازی ها بتوانند با کسب امتیازات لازم خواسته های به حق مسئولان و هواداران را اجابت کنند.

وی در پایان سخنانش گفت: در حال حاضر تیم پاس همدان با انجام 12 بازی و کسب 14 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد که تنها دو پله تا سقوط به انتهای جدول رده بندی فاصله دارد و البته باید به این نکته نیز توجه کرد که فاصله امتیازها به اندازه ای به هم نزدیک است که انشالله تیم پاس با کسب دو پیروزی می تواند به رده های بالای جدول صعود کند.