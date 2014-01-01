176 نفر زمینی را در شهرستان پارسیان وقف کردند

عبدالرسول نکوزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وقف همگانی که در پارسیان صورت گرفته اظهار داشت: ترویج و توسعه فرهنگ حسنه وقف نیازمند کار فرهنگی است و باید با استفاده از ابزار فرهنگی و اجرای برنامه‌های متنوع در این حوزه، زمینه ترویج و توسعه فرهنگ وقف را فراهم کنیم.

وی گفت: وقف یکی از برترین و پردوام‌ترین مظاهر احسان و نیکوکاری بوده که توسط واقفان خیراندیش در راستای خدمت به همنوعان، کمک به مصالح جامعه و تنظیم امور فرهنگی اقتصادی و اجتماعی جامعه انجام می‌گیرد.

این مسئول افزود: از نظر اسلام وقف راهگشایی برای رفع محرومیت‌های مادی و معنوی جامعه بوده که خیران آن را از خود به صورت ماندگار به یادگار می‌گذارند.

مدیر اوقاف و امور خیریه شهرستان پارسیان به موقوفات صورت گرفته در 9 ماه سال جاری اشاره کرد،گفت: میانگین موقوفات از سال 91 تا پایان 9 ماه سال 92،تعداد 22 موقوفه بوده است.

امسال موقوفات جدید نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته به طوری که سال گذشته 7 مورد وقف جدید اما در 9 ماه امسال 15 مورد موقوفه جدید صورت گرفته است و با توجه به در پیش بودن هفته وقف امید است موقوفات افزایش یابد و با این روند موقوفات امسال از نظر کمی و کیفی 4 برابر خواهد شد.

وی اعلام کرد:طی 9 ماه امسال در شهرستان پارسیان 15 وقف جدید صورت گرفته که در راستای توسعه مساجد و حسینیه ها،کمک و تبلیغ معارف قرآن کریم توسط مردم شهرستان پارسیان وقف شده است.

نکوزاد با اشاره به عملکرد 9 ماه طی سال جاری،از جمله تهیه شناسنامه موقوفات در شهر و روستا،تهیه کروکی موقوفات تا 70 درصد و تهیه کروکی UTMدار 110 مورد اعلام کرد و گفت:برای اولین بار وقف همگانی به تعداد 176 نفر زمینی را در متراژ هزار و 100 متر مربع به ارزش یک میلیارد و 540 میلیون ریال جهت ساخت مسجد و حسینیه وقف کرده اند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه پارسیان گفت: برای اینکه سنت حسنه وقف و این فرهنگ اسلامی در جامعه ترویج و ادامه یابد، مستلزم آگاه سازی مردم است.