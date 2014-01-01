ثامن الحجج با برتری مقابل میزان در صدر ماند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در سالن شهید افراسیابی در حضور علاقمندان به جودو و رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون برگزار شد که در مهمترین دیدار پاس ثامن الحجج خراسان رضوی و موسسه مالی اعتباری میزان به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت به سود مشهدی ها به پایان رسید.

در این دیدار میزان از دو جودوکار خارجی هم در ترکیب خود سود می برد ولی در یک رقابت نزدیک و فشرده بازنده تاتامی را ترک کرد. میزانی ها با برتری رضائیان برابر بهرامی نژاد کار را با پیروزی آغاز کردند. جواد محجوب از ثامن الحجج با برتری حاجی پور کار را به تساوی کشاند. "تیگران واردانیان" جودکار ارمنستانی میزان و "پرویز سوبیروف" جودوکار تاجیکستانی این تیم که مدال نقره آسیا را در کارنامه دارند به ترتیب با برتری مقابل زحمتکش و جمالی میزان را 3 بر يک پیش انداختند.

در ادامه ثامن الحجج با سه پیروزی متوالی ملایی، نیم روزی و قاسمی نژاد به ترتیب برابر گروهی، محمدنیا و ملک محمدی نتیجه نهایی را 4بر 3 به سود خود تغییر داد. پاس در دیگر دیدار خود 4 بر 3 از سد نفت مسجد سلیمان گذشت. محجوب، خرابات، جمالی و قاسمی‌نژاد برای ثامن الحجج و بهرامیان، نوری زاده و مطیری هم برابر نفت صاحب پیروزی شدند.

میزان هم پالایش گاز ایلام را 5 بر 2 شکست داد. "عبدالرحمانوف" و "سوبیروف" دو جودوکار تاجیکستانی این تیم، علی اکبری، محمدنیا و ملک محمدی 5 جودوکار پیروز میزان بودند و ناصر ناصری با برتری مقابل بهزاد وحدانی و مختار خورنگ هم دو جودوکار پیروز پالایش گاز ایلام در این مبارزه بودند. پالایش گاز ایلام بعد از این شکست برابر نیروی زمینی ارتش 4 بر صفر پیروز شد.

دانشگاه آزاد امروز دو بار به میدان رفت و شش امتیاز از دست داد. این تیم ابتدا 4 بر 2 مقابل نفت مسجد سلیمان شکست خورد. خادمیان و موسوی برای دانشگاه و بهرامیان، میرزایی، مطیری و محبی هم برای نفت پیروزی کسب کردند.

دانشگاه بعد از این دیدار نتیجه را 4 بر 3 به نیروزی زمینی واگذار کرد. محمد جوانی، امیرحسین خادمیان و حسن رسول زاده جودوکاران پیروز دانشگاه بودند و آهن فروش، رستمی، تیزتک و سجادی فرد هم برای نیروی زمینی صاحب پیروزی شدند.

در جدول رده بندی پاس ثامن الحجج خراسان رضوی با 9 امتیاز در صدر قراردارد. پالایش گاز ایلام با 6 امتیاز و تفاضل برد انفرادی 7 در مکان دوم ایستاده و موسسه مالی اعتباری میزان با همین تعداد امتیاز و تفاضل 4 در مکان سوم است. نفت مسجد سلمیان و نیروی زمینی ارتش هر کدام با سه چهارم و پنجم هستند و دانشگاه آزاد بدون امتیاز در مکان ششم ایستاده است.

نتایج کامل دیدارهای هفته دوم:

دور سوم:

* پاس ثامن الحجج خراسان رضوی 4 – نفت مسجد سلیمان 3

* دانشگاه آزاد اسلامی 3 - نیروی زمینی ارتش 4

* موسسه مالی اعتباری میزان خراسان شمالی 5 – پالایش گاز ایلام 2

دور چهارم:

* دانشگاه آزاد اسلامی 2 – نفت مسجد سلیمان 4

* موسسه مالی اعتباری میزان خراسان شمالی 3– پاس ثامن الحجج خراسان رضوی 4