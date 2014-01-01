مراسم تشیع پیکر شهدای گمنام در گچساران برگزار می شود

فرمانده سپاه ناحیه گچساران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این شهدا پیش از ظهر چهارشنبه با استقبال پرشور مردم شهید پرور گچساران وارد این شهر شدند.
جهانگیر انصاری افزود: پس از استقبال پرشور مردم گچساران از شهدای گمنام، پیکر پاک این شهدا در نمازخانه سپاه ناحیه گچساران قرارگرفت.
انصاری با بیان اینکه مراسم شب وداع با شهدای گمنام چهارشنبه شب در گچساران برگزارمی شود، تصریح کرد: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم این شهرپس از نماز مغرب و عشاء در مسجد شهیدان گچساران برگزارخواهد شد.
وی بیان داشت: مراسم تشییع پیکر این شهدا صبح پنجشنبه در سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) راس ساعت 9 صبح از میدان امام خمینی (ره) به سمت بوستان شهدای گمنام برگزار می شود.
فرمانده سپاه ناحیه گچساران یادآور شد: از سه شهید گمنام دو شهید در عملیات والفجر 8 و یک شهید در عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل شده اند.
انصاری افزود: پس از خاکسپاری شهدای گمنام در بوستان شهدای گمنام گچساران مراسم پرفیض دعای کمیل پنج شنبه در مزار این شهدا برگزار خواهد شد.
وی همچنین از مردم ولایتمدار و شهید پرور گچساران دعوت کرد تا با حضور پرشور در مراسم تشیع و خاکسپاری این شهدا گرانقدر یکبار دیگر قدرشناسی خود را از خون پاک شهدا اثبات کنن
نظر شما