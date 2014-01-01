فسخ قرارداد نظامی هند با یک شرکت اروپایی/ برگزاری تظاهرات در مالزی و بنگلادش

تایلند



رویترز از بازگشت یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند به بانکوک با هدف برگزاری مراسم سال نو میلادی و نشان دادن اتحاد در کنار فرماندهان نظامی این کشور و ادای احترام به ژنرال بازنشسته و رئیس شورای پادشاهی تایلند خبر داد.



این در حالی است که معترضان تایلندی از تصرف وزارتخانه‌ های دولتی و سایت‌ های اصلی در بانکوک با هدف برهم زدن انتخابات زودهنگام دوم فوریه 2014 خبر داده اند.



اندونزی



پلیس اندونزی اعلام کرد که آتو مارگونو مظنون تروریست به خاطر دست داشتن در انجام یک انفجار انتحاری در پاسگاه پلیس در جزیره سولاوسی در ژوئن 2013 و فعالیت‌ های تروریستی بازداشت شده است.



هند



ای کی آنتونی وزیر دفاع هند امروز چهارشنبه از فسخ قرارداد خرید 12 فروند بالگرد از شرکت انگلیسی-ایتالیایی آگوستا وست لند به ارزش 770 میلیون دلار در پی اتهام هایی مبنی بر پرداخت رشوه از سوی این شرکت به مقامات ارشد هندی خبر داد که با هدف پیشبرد این قرارداد انجام شده بود.



مالزی



رسانه ها همچنین از برگزاری تظاهرات معترضان به گرانی ها و حذف یارانه در کوالالامپور همزمان با آغاز سال نو میلادی خبر دادند.



نخست وزیر مالزی نیز برای کاهش تنش ها در کشور مخالفان را دوست خود خوانده و وعده پنج و نیم درصدی اقتصاد را در سال 2014 داده است.



اظهارات نخست وزیر مالزی درحالیست که پلیس مالزی علاوه بر آغاز تحقیقات برای شناسایی معترضان تدابیر امنیتی را در شهر کوالالامپور افزایش داده است.



معترضان همچنین با تاکید بر لزوم کاهش قیمت ها مقامات دولتی را به فساد متهم کردند.



بنگلادش



رسانه ها از ادامه تظاهرات ضد دولتی در داکا به منظور لغو انتخابات پنجم ژانویه و تعلیق فعالیت اتوبوس‌ ها و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی به مقصد شهر داکا خبر دادند.



از سوی دیگر همزمان با فراخواهان رهبر معترضان برای شرکت اکثریت مردم در انتخابات نگرانی های بسیاری درباره بدتر شدن اوضاع و بی ثباتی در بنگلادش وجود دارد.



جناح مخالف دولت بنگلادش که خواستار لغو انتخابات و برگزاری انتخاباتی جامع تحت نظارت یک دولت بی طرف است، نامزدی را برای انتخابات معرفی نکرده و بر این باور است که این انتخابات با تقلب همراه است.