هفته آینده شهردار اسلامشهر انتخاب می شود/ توجه ویژه به پروژه های بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله حقیقی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات تکواندو لیگ نقش جهان در سالن ورزشی آپرین اسلامشهر در خصوص بحث انتخاب شهردار اسلامشهر به خبرنگار مهر اعلام کرد: شورای شهر اسلامشهر یک شخص دیگری را معرفی کرده بود که شهردار بشود ولی اکنون به صورت کتبی به ما ابلاغ شده است که ایشان نمی توانند شهردار اسلامشهر شوند و شورا در هفته گذشته طی صورتجلسه ای به این امر تمکین کرد و در هفته آینده شهردار جدید اسلامشهر مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های آینده ورزش اسلامشهر اظهار داشت: تلاش می شود تا سالن های ورزشی در دست احداث که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند هرچه سریعتر به اتمام برسانند، با توجه به پویایی ورزشی که در شهرستان اسلامشهر وجود دارد برای سال آینده نگاه ویژه ای به ورزش اسلامشهر خواهیم داشت.

رییس شورای ورزش اسلامشهر، ورزش این شهرستان را دارای پتانسیل و استعداد بالا دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه مسئولان این است که برای گسترش اماکن ورزشی و حمایت از تیمهای اعزامی به مسابقات استانی و کشوری گام بردارند که در این زمینه سعی شده تا از طریق شرکت های صنعتی و یا ارگانها اسپاسنر جذب شود.

وی دلیل توفق اجرای پروژه ورزشگاه پنج هزار نفری پروژه مسکن مهر ضیاءآباد که در پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته است را سردی هوا عنوان کرد و گفت: کارها به کندی پیش می رود ولی در برنامه ها است که این پروژه هرچه سریعتر تمام شود.

حقیقی در پاسخ به اینکه چرا مسکن مهر ضیاء آباد تحویل شهرداری اسلامشهر نمی شود تا این شهرداری بتواند خدمات بهتری به شهروندان بدهد، بیان کرد: پروژه مسکن مهر اسلامشهر هنوز کامل نشده و زیرساخت برخی از آنها مشکل دارد که باید بعد از حل این معضلات پروژه را تحویل شهرداری اسلامشهر بدهند.