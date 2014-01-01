امام جمعه ا نزلی خواستار توجه بیشتر مردم به اجرای سیره ائمه اطهار (ع) در زندگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید داوود موسوی عصر چهارشنبه در مراسم سوگواری ایام دهه آخر ماه صفر از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با همکاری شورای اسلامی روستای فشتکه دوم برگزار شد بر ضرورت تبیین سیره امامان معصوم علیه السلام در جامعه تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه مردم ولایتمدار گیلان با حضور در راهپیمایی هشتم دی یک روز زودتر از سایر نقاط کشور پیشگامی خود را در حمایت از حریم ولایت اعلام داشته اند، اظهارداشت: موج هشتم و نهم دی ماه تمام فتنه های مترتب بر ایران اسلامی را نقش برآب کرده و از میان برد.

امام جمعه انزلی این حرکت خودجوش مردم را رفراندمی برای نه گفتن به دشمنان و حمایت از مقام معظم رهبری ارزیابی کرد و گفت: با تفحص در تاریخ اسلام و بررسی سیره ائمه اطهار(ع) پی می بریم که تحت تأثیر شیطان بودن، دنیا پرستی و قدرت طلبی سه عامل انحراف در میان مسلمانان اعلام شده است.

وی در ادامه با اشاره به ایام رحلت پیامبراکرم (ص) و دو امام معصوم امام حسن و امام رضا (ع) افزود: در قرآن کریم هدایت مردم به سمت خدا که خداشناسی نامیده می شود، آموزش نحوه ارتباط مردم با خدا و توجه به حضرت حق در کنار اشاعه حسن خلق و تزکیه نفس از مهمترین دلایل بعثت انبیا الهی اعلام شده که در میان پیامبران رسول مکرم اسلام به عنوان آخرین پیام آور الهی معروف به حسن خلق بودند.

موسوی خواستار توجه بیشتر مردم به اجرای سیره ائمه اطهار علیه السلام در زندگی خصوصی و اجتماعی شد و اظهارداشت: سعادت دنیا و عقبای انسانها در پیروی از خط آن بزرگان است.

به گزارش مهر، مداحی و سینه زنی در رثای رحلت رسول رحمتٌ للعالمین، شهادت کریم اهل بیت و عالم آل طاها علیه السلام از جمله برنامه های این مراسم روحانی بود که در آن علاوه بر اهالی روستاهای منطقه، نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی، مدیران و معاونان منطقه آزاد، روسای ادارات شهرستان بندر انزلی و اعضای شورای اسلامی روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.