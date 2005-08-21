با خدمتگذاري، عدالت و مهرورزي توسعه مي‌ يابد// مهم ترين خدمت دولت رفع مشكل معيشت و ايجاد اشتغال است// اعضاي كابينه از بين حدود 1000نفر انتخاب شده اند // صلح پايدار اساسي ترين نياز امروز بشريت است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، احمدي نژاد كه روز يكشنبه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي براي بررسي راي اعتماد به وزراي پيشنهادي سخن مي گفت، متذكر شد براي معرفي وزرا مسير طولاني و پر پيچ و خمي طي شده است و اين كابينه براي نخستين مرتبه محدوده مديريت كلان كشور را با استفاده از نيروهاي جوان و شجاع باز كرد.

رييس جمهوري همچنين تصريح كرد: كابينه معرفي شده، علاوه بر ويژگي ها و توانمندي هاي مختلفي كه دارد، راه را براي نگاه جديد به عرصه مديريت كشور باز كرده است.

احمدي نژاد توضيح داد: براي معرفي كابينه، قبل از انتخابات كميته‌ هايي تخصصي تشكيل شد و بعد از انتخابات نيز، اين كميته ‌ها تكميل تر گرديد تا مديراني شجاع، كارآمد، مردمي و متخصص و متعهد براي دولت انتخاب شوند.

وي با انتقاد از فقدان بانك اطلاعاتي مطمئن مربوط به افراد، به اظهارنظرهاي متفاوتي كه درباره افراد مطرح بوده است اشاره كرد و گفت : باوجود اين محدوديت ها، حدود1000نفر براي حضور در كابينه بررسي شدند و علاوه بر معيارهاي فردي، معيار "همگرايي" نيز مورد توجه ويژه قرار گرفت.

احمدي نژاد توجه به "همگرايي درون سيستمي" و "همگرايي ملي" را از جمله معيارها در اين زمينه عنوان كرد و گفت : به عنوان نمونه، براي تحقق اين همگرايي در بخش اقتصادي،8 گزينه تركيبي بررسي شد و نهايتا تركيب معرفي شده، بهترين تشخيص بود.

وي در عين حال متذكر شد كه اين سخنان به معناي آن نيست كه ساير عزيزاني كه در فهرست كابينه قرار نگرفتند، شايسته نيستند بلكه آنچه در تعيين كابينه پيشنهادي اهميت داشته و تعيين كننده بود، موضوع همگرايي بود.

رييس جمهوري در ادامه سخنانش با تقدير از كمك هاي نمايندگان مجلس براي تحقق همگرايي در دولت آينده، گفت: براي نخستين مرتبه تعامل خوبي بين دولت و مجلس برقرار شد و مجموعه افراد مورد نظر در اختيار مجلس قرار گرفت و مجلس نيز كار بي نظيري روي كابينه انجام داد.

وي خاطر نشان كرد كه "قريب به اتفاق نمايندگان با بررسي دقيق و طرح سوالات و پيگيري سابقه و زندگينامه وزراي پيشنهادي تلاش كردند كه يك كابينه قوي شكل گيرد".

احمدي نژاد كه سخنان خود را با ابراز ارادت خالصانه خود به ملت كه "سربلندي و عزت ايران را با صداي رسا و ايمان و نشاط وصف‌ ناپذير بر بام جهان صدا زدند و بار ديگر ثابت كردند كه ملتي زنده، فعال، اثر گذار و الهام ‌بخش بوده و قادر هستند كه در كوران طوفان‌ حوادث تصميمات بزرگ بگيرند" آغاز كرد، افزود: اين ملت قبل از اسلام و پس از آن، منشاء تحولات عظيم بوده است.

وي ادامه داد: ملت ما از معدود ملت هايي است كه همواره موحد زيسته است و با ظهور اسلام به پيامبرعزيز اسلام ايمان آورد و در دامان اسلام تعالي و تكامل يافت و آنچه از ذوق و استعداد داشت، در خدمت اسلام قرار داد. ملت ما در سايه‌ اسلام به قله‌ هاي بلند علم و معرفت دست يافت و اسلام با مجاهدت‌ هاي علمي و معنوي ايرانيان گسترش يافت.

رييس جمهوري نتيجه تبادل و خدمات متقابل اسلام و ايرانيان را گسترش ادب و تمدن و تربيت ستارگاني در علم، ادب و حكمت، رياضي، اخلاق، نجوم و پزشكي منجي دانست و افزود: ستارگاني تربيت شدند كه تمدن ‌ساز و فرهنگ‌ ساز شدند و همچنان مي درخشند و نامشان قرين اسلام و ايران است.

احمدي ‌نژاد تصريح كرد: گرچه با فاصله افتادن ميان مردم و حكومت‌ ها در دوران‌ هايي، فرصت‌ هاي مهمي از دست رفته و آفت هايي را باعث شده، اما در عين ‌حال فروغ علم و ايمان و مجاهدت هرگز در اين سرزمين افول نكرده است و در دوران اخير نيز شاهد بوديم كه مردم چگونه امام راحل (ره) را مجسمه آرمان ها و فضايل ديدند و ملازم ركاب او قدم به ميدان مبارزه و جهاد نهادند.

رييس جمهوري انقلاب عظيم اسلامي را شگفتني قرن حاضر خواند و افزود: مردم اين شگفتي را با اردوگاه خداپرستان و عدالت‌ خواهان خلق كردند و همچنان به پاسداري و صيانت از آن مشغولند.

احمدي نژاد در ادامه، به شگفتي ‌ساز بودن ملت ايران در ميدان جنگ تحميلي اشاره و خاطرنشان كرد : در هنگام جنگ تحميلي با تمام وجود به ميدان مي ‌آيند و در برابر صف واحد زورگويان مي‌ ايستند، صدها هزار شهيد و جانباز و آزاده تقديم مي‌ كنند، اما يك وجب خاك كه نه، چه رسد به اين كه از ارزش هاي خود عدول كند، در برابر دشمن دين خود كرنش كند و يا از حاكميت اسلام دست بردارد.

به گفته رييس جمهوري، اين مقاومت ‌ها ادامه مي ‌يابد، خورشيد ملت ايران در بلندي آسمان مي‌ درخشد، حوادث مي‌ آيند و موج‌ هاي سنگين دشمن گرد وخاك مي ‌كند و تبليغات سنگين در داخل و خارج (انجام مي‌ دهد) شايد اين بار بر اراده ‌هاي الهي مردم پيروز شود، اما با حضور مردم بازهم شگفتي خلق مي‌ شود؛ خورشيد ملت ايران در آسمان تاريخ مي ‌درخشد و تا روز موعود همچنان خواهد درخشيد.

احمدي نژاد در ادامه خطاب به ملت ايران و رييس مجلس و نمايندگان با بيان اينكه خواست هاي مردم همواره روشن بوده است، دفاع از اسلام ناب، كشور، جمهوري اسلامي و اركان آن با تاكيد بر عدالت‌ گستري، محو تبعيض و فساد و فقر با همه مظاهر آن را در صدر مطالبات مردم دانست.

وي گفت: مردم علاوه بر مطالبات مذكور، اين بار بر لزوم تشكيل دولت خدمتگزار و مردمي كه خود را خادم مردم بداند و مديران آن همراه مردم ، مرتبط با آنان و با خبر از آلام و دردها و خواست‌ هاي آنان باشد، تاكيد كردند. مردم به دنبال مديراني هستند كه امين باشند و در تامين منافع ملت شجاعانه، مقتدرانه و بي ‌ملاحظه عمل كنند و درد دين و دنياي مردم را داشته باشند.

احمدي نژاد متذكر شد كه "اگر اداره امور كشور با چنين مديراني باشد، وضعيت متفاوت خواهد شد".



رييس جمهوري در ادامه سخنان خود، با اشاره به 4 اصل "عدالت‌ گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و تعالي و پيشرفت مادي و معنوي كشور توسط دولت آينده" به تشريح هر يك از اين اصول پرداخت.

احمدي نژاد در باب عدالت گفت : آنچه در اين باب مطرح مي‌ شود، توزيع امكانات و فرصت ها با ملاحظه ميزان محروميت‌ ها، استعدادها و ظرفيت‌ ها در همه جغرافياي كشور است و بايد آنچه قابل توزيع است، به سرعت شناسايي شده و در اختيار مردم قرار گيرد.

وي با تاكيد بر لزوم تمركز زدايي در توزيع امكانات كشور تصريح كرد: تمركز، هزينه ‌هاي سنگيني را به ملت تحميل مي‌ كند و دليلي ندارد كه هزينه ستادها و دفاتر به قدري بالا باشد كه اصولا اقتصادي بودن طرح هاي دولت را زير سوال ببرد. به عنوان نمونه اصولا دفاتر پروژه‌ ها و طرح‌ ها بايد در ميدان عمل و فعاليت‌ ها باشد تا هزاران ميليارد تومان سرمايه ملي آزاد شده و هزينه‌ هاي سنگين ترددها حذف گردد.

به گفته رييس جمهوري فعاليت‌هاي عمراني، اقتصادي و سرمايه ‌گذاري ‌هاي مولد اشتغال در مناطق، آن گاه جهت صحيح خود را پيدا مي‌ كند كه مبتني بر نيازها، درجه‌ محروميت، ظرفيت ها و استعدادهاي مادي و معنوي همان مناطق ساماندهي شود.

احمدي نژاد با بيان اين كه منابع و امكانات ما نا محدود نيست، گفت : توزيع اين امكانات بايد مبتني بر اصولي باشد كه مهم ترين آن عدالت است و عدالت فقط شاخص توزيع امكانات نيست، بلكه معطل نگه داشتن ظرفيت‌ ها و استعدادهاي مادي و معنوي در واقع صرف نظر كردن از امكاناتي است كه به مردم تعلق دارد و ضايع كردن سرمايه ‌ها است كه اين خود از مصاديق ظلم و بي‌ عدالتي است.

وي با بيان اين كه "خداوند متعال منابع عظيم انساني، مادي و معنوي به كشور ما عطا كرده است"، گفت: در عين حال آثار فقر و محروميت در بسياري از مناطق دل انسان را به درد مي ‌آورد و دولت با كمك مجلس، با مشاركت عمومي مردم و با بهره ‌گيري از اين منابع مي ‌تواند نيازها را مرتفع كرده و به فقر و تهيدستي خاتمه دهد، اما اين هدف فقط در بستري كه عدالت در آن حاكم باشد، محقق مي شود.

رييس جمهوري با بيان اين كه "عدالت بايد در همه عرصه ها حضور داشته باشد" از "سرمايه گذاري، اختصاص منابع مالي، تخصيص تسهيلات بانكي، بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال، مسكن و حمل و نقل به عنوان بخش هايي ياد كرد كه نيازمند عدالت هستند.

احمدي نژاد "سياست خارجي" را نيز از عرصه هاي نيازمند عدالت دانست و گفت: در عرصه سياست خارجي عدالت حرف اول را مي زند. دولت هايي كه با ما دوست هستند، ما نيز با آنان دوست هستيم.

وي ادامه داد: حجم مبادلات بازرگاني و اقتصادي نبايد نا متوازن باشد. تبادلات و مناسبات اقتصادي نمي تواند با مناسبات سياسي بي ارتباط باشد. در حال حاضر واردات ما از برخي كشورها چند ميليارد دلار در سال است، در حالي كه مشتري كالاي ما نيستند و نفت نيز نمي خرند و به جاي آن كه ممنون ما باشند كه در رونق اقتصادي آنان سهم داريم، طلبكاري مي كنند.

به گفته رييس جمهوري، اين كشورها در عرصه سياسي با ما برخورد خصمانه دارند و حاضر نيستند حقوق مشروع ما را به رسميت بشناسند و به بهانه هاي مختلف نظير بهانه هاي حقوق بشري و اتهامات واهي تا آنجا پيش مي روند كه توقع دارند حتي در مسايل داخلي ما نيز دخالت كرده و ما را وادار كنند كه در مسايل مهم منطقه اي و جهان اسلام سكوت كنيم و در عرصه سياست بين الملل تابع نظم و هنجاري باشيم كه آنان دوست دارند و همين كشورها در مجامع بين المللي هم به سمت محكوميت ما پيش قدم مي شوند.

احمدي نژاد رفتار كشورهاي مذكور را "ظلم و بي عدالتي" توصيف كرد و متذكر شد: ملت عزيز ايران چنين رفتاري را در صحنه بين الملل نمي پذيرد.

رييس جمهوري صلح پايدار را اساسي ترين نياز امروز بشر دانست و با بيان اين كه "زندگي در فضاي امن و بدون سايه سنگين تهديد، فقط و فقط در سايه عدالت امكان پذير است" ادامه داد: عدالت منطقي استوار و شاني رفيع و جوهري دارد و ارزش مشتركي است كه آحاد جامعه بشري آن را مي پسندد و آرزو مي كند و بلكه آرمان نهايي بشريت و خصلت جامعه برين و در عموم اديان الهي وعده برتر و آخرين است.

احمدي نژاد ابراز اميدواري كرد "با فرصتي كه پيش آمده است، رايحه اي از عدالت در كشورمان منتشر شود و زمينه تحقق آن به تمام و كمال با پرچمداري صاحب آن فراهم آيد".

رييس جمهوري اصل ديگر شعارها و برنامه هاي خود را "مهرورزي" عنوان كرد و افزود: دولتي كه مردم بر سر كار مي آورند، نمي تواند با آنان بيگانه باشد، بد رفتاري كرده و از آنان فاصله بگيرد، بلكه دولت بايد غم خوار مردم باشد و نه فقط در مقام يك ناصح مشفق ظاهر شود، بلكه بايد آستين بالا بزند و در رفع مشكلات مردم گام بردارد.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد "مردم از گردش پيچيده كارها ناراضي هستند" و با بيان اين كه "بسياري از اين نارضايتي ها ناشي از رقابت دولت با مردم در سرمايه گذاري، توليد، جلب خدمات وتسهيلات و بهره گيري از خدمات و امكانات مي باشد" بر لزوم بازنگري در نظامات حاكم اداري كشور براي روان شدن گردش كارها تاكيد كرد.

رييس جمهوري اظهار داشت : كشور ما از اقوام گوناگون تشكيل شده است و خوشبختانه اكثر قريب به اتفاق مردم ما پيرامون ايمان به اسلام و خداپرستي با يكديگر مودت و برداري دارند. گسترش فرهنگ مودت و مهرورزي بين اقوام مختلف ايراني به انسجام ملي كمك مي كند و اقتدار ملي را بالا مي برد.

احمدي نژاد با اشاره به نقش دولت اسلامي در ترويج فرهنگ مهرورزي اضافه كرد: توسعه مهرورزي يك اصل پايه در حفظ وحدت و برادري است كه رمز موفقيت است. بايد ساز وكارهاي تقويت وحدت را پيدا كنيم. اصلي ترين ماده وحدت محبت و مهرورزي است كه با تحقق آن جايي براي تنازع، حسد، بخل، مانع تراشي و بد اخلاقي باقي نمي ماند.

وي افزود: حفظ حقوق شهروندان با محبت رابطه مستقيم دارد و گسترش فرهنگ مهرورزي يك سياست و اصل مهم در دولت جديد خواهد بود.

رييس جمهوري اصل ديگر ديدگاه هاي خود را "خدمت گذاري" ذكر كرد و آن را مهم ترين وظيف دولت دانست و متذكرشد: با خدمتگذاري هم عدالت محقق مي‌ شود و هم مهرورزي توسعه مي‌ يابد.

احمدي نژاد، دغدغه‌ معيشت، ميزان درآمد و اشتغال را از مهم ترين مشكلات مردم عنوان و خاطر نشان كرد: سلسله ‌اي از نابساماني‌ هاي امروز جامعه، به عدم تامين معيشت و عدم اشتغال برمي ‌گردد و به همين علت، مهم ترين خدمت دولت بايد رفع مشكل معيشت و ايجاد اشتغال باشد.

وي در بيان اولويت‌ ها در اين مسير، گفت : خدمت‌ رساني به طبقات محروم به ويژه ازكار افتادگان از اولويت ها است. همچنين خدمت ‌رساني به قشر عظيمي از زنان سرپرست خانوار و خانواده ‌هاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) و بهزيستي، بازنشستگان كه عموما با مشكلات معيشتي مواجه هستند و قشرهايي از كارمندان كه نسبت به سايرين در تنگناي زيادتري هستند، از اولويت ها است.

رييس جمهوري ادامه داد: از منظر توزيع جغرافيايي، مناطقي نظير مناطق مرزي بايد در اولويت خدمت‌ رساني دولت واقع شوند و ما به كمك مجلس محترم بايد به دنبال كفي از خدمات حداقلي و ضروري باشيم كه اقشار كم ‌درآمد را شامل شود و همه نيازهاي آنان را پوشش دهد.

وي همچنين با بيان اين كه "خدمات هر مقدار پوشش جمعيتي بيشتر داشته باشد، اولويت بيشتر خواهد يافت" از خدمات حمل و نقل عمومي به عنوان نمونه خدمات ياد كرد وگفت: شهرهاي بزرگ كشور ما عموما از نظر ترافيكي در آستانه خطرند و اگر همين وضعيت ادامه يابد، بعد از مدتي با بحران مواجه مي‌ شوند و سهم عظيمي از منابع ملي در مصرف انرژي تلف مي ‌شود.

احمدي نژاد توسعه حمل و نقل عمومي و سرويس‌ هاي جا به جايي مسافر با ظرفيت بالا را امري اجتناب‌ ناپذير خواند و گفت : در حمل و نقل بين شهري، توسعه راه آهن، دو خطي كردن محورهاي اصلي مواصلاتي، رعايت استانداردهاي جاده ‌اي، كاهش خطرات و خسارات مالي و جاني موجود بايد مورد توجه جدي باشد، چرا كه اين امر، مانع از توسعه ناوگان حمل و نقل گران قيمت‌ تر و كم ‌خطر‌تر نيست.

وي همچنين به توسعه خدمات بيمه ‌هاي فراگير درماني، بازنشستگي، ازكارافتادگي و بيكاري، توسعه سلامت و بهداشت، توسعه ورزش عمومي، تفريحات سالم و قابل دسترسي همگاني اشاره و خاطرنشان كرد كه "اصل خدمت گزاري، با شاخص‌ هايي نظير ميزان محروميت، ميزان فراگيري و انتفاع عمومي قابل برنامه ‌ريزي است".

رييس جمهوري به اصل چهارم توسعه مادي و معنوي كشور اشاره كرد و شايستگي ‌هاي ملت را فراتر از تامين حداقل ‌هاي معيشت دانست و اظهار داشت : نقش ايران در بازيابي تمدن اسلامي و تجديد حيات آن نبايد فراموش شود. رسالت تاريخي و اصلي ملت ما پايه ‌گذاري تمدن نوين اسلامي با همكاري همه كشورهاي اسلامي و مسلمانان است.

وي افزود: منابع عظيم مادي و معنوي جهان اسلام و تمدن درخشان تاريخي از يك سو و بيداري، آزادگي و تصميم و اراده جمعي مسلمانان عالم از سوي ديگر فرصتي تاريخي براي احياي كرامت و عزت امت اسلام ايجاد كرده است، اما متاسفانه دست‌ هاي پنهان و آشكار سلطه جهاني مانع از وحدت و تفاهم و قرار گيري نيروها و امكانات در كنار يكديگر شده است.

احمدي نژاد تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه قوي فرهنگي، تاريخي و تمدني خود و با اتكا به مردم شريف و نخبگان و انديشمندان و دلسوزان بايد نقش پيشتازي در احياي تمدن اسلامي و ارتقاي آن ايفا نمايد و موانع وحدت و انسجام جهان اسلام را از پيش پا بردارد.

وي با بيان اين كه "سند چشم‌ انداز20ساله كشور اين افق را نشان مي ‌دهد، گفت: ما بايد با قصد رسيدن به يك ملت و كشور الگو حركت كنيم و در اين عرصه منابع ارزشمند اسلامي جوانان باهوش و علاقمند، بايد فرصت و امكان كار و فعاليت پيدا كنند.

رييس جمهوري اساس اوليه‌ پيشرفت را خودباوري، مجاهدت و تلاش علمي و تحقيقاتي دانست و بومي كردن علوم را يك اصل خواند.