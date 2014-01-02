عزاداران رضوی در غم شهادت مظلومانه شمس الشموس به سر و سينه زدند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور گسترده هزاران هیئت مذهبی از سراسر کشور اجتماع بزرگ عزاداران رضوی در سالروز شهادت جانگذاز امام هشتم در صحن جامع رضوی برگزار شد.

این مراسم بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور گسترده اقشار مردم، علما و روحانیون و هیئت های مذهبی انجام شد.

مجید بنی فاطمه، احمد واعظی، از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در سوگ شهادت مظلومانه شمس الشموس به ذکر مرثیه سرایی و مصیبت پرداختند.

صدای نقاره ها قدم ها را میخکوب می کند، فریاد رضا رضا را در بغض محزون صحن ها و رواق ها می شنوم.

اینجا کسی نیست که دست هایش جرات نیایش به خود نداده باشد، حتی زمستان و سرما حریف انگشتان نمی شود، تسبیح را از میان هم رد کرده و می گوید یا غریب الغربا!

در صحن بزرگواری تو دنبال اشاره هایی می گردم که تو با آنها حرف می زنی، من هنوز سلام ندادم تو مرا خواندی و زیارت بقچه سفر آخرین روزهای ماه صفر شد.

کبوترانی که عمری اسیر رهایی همجواری با تو بودند، امشب حیران مانده اند، آنها هم امشب قامت خم کردند و دلسوخته شما هستند آقا!

آقا جان امشب آهوی دلمان از هر جایی که رمیده می شود، دوان دوان در سایه شما ماوا می گیرد، اشتیاق تند ما را مجاب کن یا على بن موسى الرضا!

بزرگ‌ترين كاروان زائران پياده"حاميان ولايت رهپويان حضرت مهدي نيشابور به حرم مطهر رضوي مشرف شدند.

اين كاروان پياده 4 هزار نفري که طي 3 روز مسير 120 كيلومتري نيشابور تا مشهد را با پاي پياده طي كردند، امشب سر و سینه زنان عزادار بارگاه منور رضوی هستند.

بيست و سومين سالي است كه اين كاروان پياده 4 هزار نفري خواهران از سوي دارالقرآن‌الكريم امام علي(ع) شهرستان نيشابور كه اين مسير را با پاي پياده طي مي‌كنند.

بيش از 100 نوزاد و كودك به همراه مادران خود اين مسير را پياده طي كرده‌اند.

مریم محمدی، زائر پياده 30 ساله است كه به همراه كودك 2 ساله خود براي دومين سال متوالي مسير نيشابور تا مشهد را پياده طي مي‌كند.

سرش را روي زانوهايش گذاشته و اشك مي‌ريزد، بين هق هق‌هايش مي گويد: يا امام رضا(ع) مريضم را شفا بده...

محمدی مي‌گويد: نذر كرده‌ام براي شفاي مريضم با فرزندم پياده به پابوس آقا بيايم تا حضرت به لطف و كرمش به ما هم عنايتي كند و جوابمان را دهد.

دل را به پنجره فولاد گره زدم

عصمت کرامت، زائر پیاده 35 ساله كه در يك جاي دنج نشسته و به گنبد طلاي آقا زل زده است.

کرامت می گوید: احساس مي‌كنم ديگر پاهایم پس از 4 روز پياده روي توان رفتن ندارد و از همان گوشه صحن انقلاب دلم را به مشبك‌هاي پنجره فولاد گره زده ام و اشك میریزم.

وی می افزاید: حلاوت و شيريني اين زيارت را تا آخر عمر به يادگار دارم.

خوب كه نگاه مي‌كنم مي‌بينم كه هر زائري در اين حرم با حضرتش عالمي دارد.

علیرضا نبوت، زائر 45 ساله ای که از نیشابور آمده است می گوید: پیاده می خواهم عشق را در حرم آقا تجربه کنم.

نبوت می افزاید: خدا عنایتی به من کرد تا بتوانم در عزیزترین شب عزادار ایشان باشم و این افتخار بزرگی است که نصیب من شده است.

بسیاری آمده اند که قبل از آستان بوسی حضرتشان پاهایشان خاک حریم مقدسشان را لمس کند.

اینجا سرزمین مقدس خوشید الهی است، که زائرانی پیاده و با پاهای برهنه عزادار سرورشان هستند.

خادم دل خادم مقصود می شود

راه وقتی طریق عشق می شود ديگر هیچ چیز قدرت مانع شدن ندارد، نه سرما و گرماي هوا مي تواند عاشق را منصرف کند از پيمودن راه و از اینکه در شب شهادت غریب طوس دیدگان همه پر از اشک و سینه ها همه مالامال از غم ایشان.

امشب تمام سلول هاي بدن خادم شدند، خادم دل، خادم عشق، خادم مقصود، همه اين حکايت را حالا به خوبي مي توان حس کرد، در قدم هايشان، در اشک هايشان، در زمزمه هايشان و در نگاه منتظرشان، فقط يك سلام، يك «السلام عليك يا علي ابن موسي الرضا(ع)» است.

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گزارش از فاطمه سعادتیان نیک