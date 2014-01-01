به گزارش خبرنگار مهر از قم، علی لاریجانی غروب چهارشنبه در دیدار مسئولان و تعدادی از اعضای هیئت و کانون خادم الرضاء (ع) قم در سخنانی با تسلیت فرارسیدن ایام رحلت نبی مکرم اسلام، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) با ابراز خرسندی از فعالیت‌های این هیئت در عرصه‌های فرهنگی و دینی اظهار داشت: کارهای دینی ممکن است در ظاهر به چشم نیاید اما از آنجا که این اقدامات در عمق جان انسانها اثرگذار است، تاثیراتش بسیار زیاد خواهد بود.

وی افزود: فعالیت در عرصه‌های مختلف ممکن است آثار کوتاه مدت داشته و اثرگذاری آن کم باشد، اما فعالیت‌های دینی اثراتی دارند که به طور مستمر در اجتماع دیده می‌شود و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب مباحث فرهنگی را پایه و اساس می‌دانند.

رئیس قوه مقننه، خطاب به مسئولان و اعضای هیئت خادم الرضا(ع) با بیان اینکه جنس کار شما دینی و فرهنگی است و باید قدر کارهای خود را بدانید، افزود: جلسات شما از شور، حرکت و سرزنده بودن برخوردار است که این عوامل لازمه کار فرهنگی است و باید افزایش یابد.

هیئت‌ها در فرهنگ ما ریشه دارند

وی ابراز داشت: کار فرهنگی در هیئت خادم الرضا در قالب و شکل هیئت استفاده شده که روش خوبی است چرا که هیئت‌ها در فرهنگ ما ریشه دارند و شناخته شده هستند و این ابتکار درست و بجایی است.

لاریجانی بیان داشت: استمرار و پایداری در کار هیئت‌ها موجب تاثیرگذاری در افراد می‌شود و به همین دلیل افراد زیادی در هیئت‌ها تربیت می‌شوند.

وی با بیان اینکه استفاده از روش‌های سنتی و مدرن برای ارتباطات فرهنگی مهم است، افزود: یکی از ویژگی‌های خوب هیئت‌های مذهبی آن است که شور و شعور را توأم با هم به مخاطب ارائه می‌دهند که همین عوامل بستر فرهنگی و معنوی خوبی برای رشد و تربیت افراد ایجاد می‌کند.

نماینده مردم قم در خانه ملت، با بیان اینکه در روایات دینی ما آمده انسان باید هر روز ارتقاء پیدا کند و دو روز او نباید یکسان باشد، افزود: یکسان بودن زندگی مومن در دو روز خسارت است و آنچه اولیای دین بدان تأکید دارند این است که انسان باید هر روز به سمت جلو حرکت کند.

وی عنوان کرد: نهادهای فرهنگی که جنس دولتی دارند این ملاحظات را کمتر لحاظ می‌کنند و برنامه‌های آنها بیشتر روتین است اما هیئت‌های مذهبی برای پایه‌های فکری و دینی انسان‌ها برنامه ریزی می‌کنند.

لاریجانی با بیان اینکه هیئت خادم الرضا(ع) در جذب افراد خوب عمل کرده است، افزود: در این راستا باید از روش‌های دیگر که نهادی‌های مختلف آن را در دستور کار قرار داده‌اند همانند بهره گیری از کتاب‌ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه کارهای فرهنگی باید به صورت مستقل و غیر دولتی باشد افزود: یکی از دلایل اینکه روحانیت شیعه زیر بار ظلم و ستم نرفته همین استقلال آن‌ها بوده است.

هیئت‌های مذهبی باید مستقل عمل کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیئت‌های مذهبی نیز باید مستقل عمل کنند هر چند در نظام جمهوری اسلامی دولت با مردم است اما مستقل بودن هیئت‌های می‌تواند حسن‌هایی داشته باشد.

لاریجانی، ابراز داشت: یکی از مشکلات امروز کشور ما آن است که دولت می‌خواهد خود همه مسائل را به پیش ببرد که باید توجه داشت که در بخش‌هایی باید عرصه را برای ورود مردم باز گذاشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مردمی شدن کار‌ها زمینه را برای پویایی فراهم می‌کند و باید توجه داشت اگر برخی از امور مثل امور فرهنگی دولتی اداره شود حالت انجماد به خود می‌گیرد و از طرفی دیگر اگر فعالیت‌ها و اقدامات نهادهای فرهنگی و اجتماعی همانند کاریابی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گسترش یابد پیشرفت‌های خوبی به همراه خواهیم داشت.