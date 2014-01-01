توسعه نيافتگي بيمه در خراسان شمالي/ شناسايي هزار راس اسب اصيل تركمن در استان

به گزارش خبرگزاري مهر، استاندار خراسان شمالی در دیدار مدیران بیمه ایران در خراسان شمالی گفت: حضور بیمه برای جبرات خسارت حوادث، خدمات امدادی دولتی را تسریع می کند و بیمه های می توانند در حوادث غیر مترقبه به کمک حادثه دیدگان بیایند.

سید علی اکبرپرویزی اظهار كرد: حضور بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه به خدمات رسانی توسط دستگاه های اجرایی کمک و آن را تسریع می کند.

پرویزی افزود: مسیر جبرات خسارت از استانداری تا دولت ممکن است زمان بگیرد و به ناچار از منابع داخلی به صورت موقت استفاده می شود اما اگر بیمه به موقع خسارت حادثه دیدگان را جبران کند همت دستگاه های اجرایی به فوریت صرف راه سازی و امور ضروری دیگر می شود و ابعاد حادثه سریعتر محدود می شود.

صنعت بیمه در خراسان شمالی توسعه یافته نیست

مدیرکل بیمه ایران خراسان شمالی نیز گفت: صنعت بیمه در خراسان شمالی توسعه یافته نیست در حالی که پانزده شرکت بیمه در استان فعالیت دارند و از بین آنها فقط بیمه ایران بیمه ای دولتی است.

مهدی دانش اظهارکرد: اگر چه بیمه یک شرکت بازرگانی است اما فقط بحث انتفاع و اقتصاد برای ما مطرح نیست و با بنیاد شهید و کمیته امداد و سایر دستگاه های خدمات رسان قرار داد داریم.

مهدی ناطقی معاون فنی بیمه ایران در خراسان شمالی نیز گفت: استان ما استانی حادثه خیز است و ما به دنبال طرح جامعی برای بیمه مردم هستیم و این فعالیت ها را در مورد روستاها نیز گسترش دادیم و بیمه روستائیان مسیر خوبی را طی می کند.

شناسايي هزار راس اسب اصيل تركمن در خراسان شمالي

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی پایلوت پرورش اسب اصیل ترکمن در ایران است.

محمد رضا موفق درجلسه کارگروه اسب اظهارکرد: یکی از پتانسیل های قابل قبول اقتصادی دراستان پرورش اسب اصیل ترکمن است.

وی تصریح کرد: امروز صنعت پرورش اسب در سطح دنیا به عنوان یک صنعت اقتصادی و درآمد زا مطرح و محسوب می شود.

دبیر کارگروه اسب نیز اظهارکرد: تاکنون یک هزار رأس اسب اصیل ترکمن در استان شناسایی شده و نسبت به شناسایی ژن آنها نیز اقدام لازم انجام شده است.

ابوالفضل یاوری تصریح کرد: نخستین استانی هستیم که سال گذشته شناسنامه اسب اصیل ترکمن را تهیه کرده ایم و در آینده نزدیک این شناسنامه رونمایی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اظهارکرد: در رابطه با تشکیل شهرک های اسب در راز و جرگلان و بجنورد با همکاری بخش خصوصی اقدامات اولیه انجام شده است.