ظرفیت شبکه فاضلاب سنتی رشت 733 لیتر بر ثانیه است/ لزوم صرفه جویی در مصرف آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید روشن روان عصر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران عمر شبکه های موجود شهر رشت را بیش از 60 سال اعلام کرد و افزود: با توجه به استهلاک و قدمت، عمر مفید شبکه به اتمام رسیده است.

وی همچنین اظهار داشت: شرکت آبفای گیلان با مرمت و بازسازی دوره ای از این شبکه ها بهره برداری می کند که این امر جوابگوی انتظارات شهروندان نبوده و با توجه به ظرفیت کنونی شبکه فاضلاب سنتی به میزان 733 لیتر بر ثانیه نمی توان انتظار هدایت آب های سطحی را نیز از آن داشت چرا که در بهترین حالت و شرایط، شبکه ها گنجایش ظرفیت 34 درصد فاضلاب کنونی را دارند و افزایش ساخت و ساز و جمعیت شهری مزید بر علت بوده است.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان با تاکید بر اهمیت موضوع آبرسانی به شهروندان خواستار تامین اعتبارات مورد نیاز از محل اعتبارات خشکسالی و حوادث شد.

200 دستگاه کنتور خراب مشترکان آبفای گیلان در صومعه سرا تعویض شد

وی در ادامه با اشاره به تحقق اهداف پیش بینی شده در بودجه سال جاری در زمینه تعویض کنتورهای خراب اظهار داشت: تاکنون 208 دستگاه کنتور خراب مشترکان با هدف دستیابی به میزان واقعی هدررفت آب و بهینه سازی مصرف تعویض و همچنین با نصب 108 فقره انشعاب آب جدید در سطح شهرستان صومعه سرا متقاضیان از آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند شدند.

روشن روان رفع 122 فقره شکستگی انشعاب و 20 فقره شکستگی شبکه را از مهمترین اقدامات این شرکت طی سه ماهه گذشته دانست و افزود: در زمینه جلوگیری از هدررفت آب همکاران پرتلاش و خدوم واحد امداد و حوادث با حضور در محل حادثه در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع شکستگی اقدام کردند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بهره مندی شهروندان از آب آشامیدنی بهداشتی و سالم تصریح کرد: با هدف ارتقا کیفیت آب در سطح شهرستان صومعه سرا 766 متر از شبکه آبرسانی شستشو و بیش از هزار مورد کلرسنجی نیز انجام شد.

با اجرای 1200 متر اصلاح شبکه در تالش افت فشار آب 800 خانوار رفع شد

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان از اجرای هزار و 280 متر اصلاح شبکه طی ماه گذشته و بهره مندی 800 خانوار از فشار متعارف شبکه خبر داد و اظهارداشت: با مشکل کم آبی و افت فشار در مرکز شهر تالش، خیابان های فدائیان اسلام و کوچه ارغوان، بخشی از شبکه به طول 550 متر با لوله های 110 پلی اتیلن اصلاح و 550 متر شبکه قدیمی و فرسوده آزبست از چرخه بهره برداری خارج شد که در این زمینه 42 رشته انشعاب مشترکان نیز بطور کامل بازسازی و در نتیجه 430 خانوار منطقه از فشار متعارف شبکه بهره مند شده و مشکل کم آبی این مناطق رفع شد.

وی همچنین با اشاره به افت فشار مناطق بلوار مصطفی خمینی و کوچه های نوروز و جعفر طیار اظهار داشت: با اقدام ضربتی این امور در اصلاح شبکه این خیابان ها بطول 730 متر با لوله پلی اتیلن 110 و بازسازی کامل 86 مورد انشعاب، 370 خانوار منطقه از فشار آب مناسب بهره مند شدند و همچنین هزار و 50 متر شبکه فرسوده با لوله های 60 و 80 آزبست و چهار عدد شیر 200 که به دلیل فرسودگی موجب بروز مشکلات عدیده ای در هنگام شکستگی می شد از شبکه بهره برداری خارج شد.

روشن روان ادامه داد: اصلاح شبکه مزبور با مشارکت پرسنل شرکت از محل اعتبارات عمرانی به مبلغ 550 میلیون ریال و همت و خودیاری اهالی در بخش بازسازی انشعابات انجام شد.

برگزاری دوره آموزشي عمليات آشكار سازي زير سطحي منطبق بر نقشه هاي GIS در آبفای گیلان

وی گفت: نظر به اهمیت بروز رسانی اطلاعات دریافتی در انطباق با سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS با توجه به حجم گسترده اطلاعات در صنعت آبفا، دوره آموزشی عملیات آشکار سازی زیرسطحی منطبق بر نقشه های GIS در آبفای گیلان برگزار شد.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان افزود: با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان مناطق آبفا با فناوری های جدید حفظ و بروز رسانی اطلاعات، دوره آموزشی عملیات آشکار سازی زیر سطحی منطبق بر نقشه های GIS در آبفای گیلان برگزار و شرکت فرآیند ارقام پرداز طی شش ساعت دوره آموزشی ضمن تشریح پویایی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS به بهره مندی از آن بعنوان یک بانک اطلاعات مستند که باعث چرخش سریع اطلاعات در شرکت های آب و فاضلاب می شود، پرداخت.

وی اظهارداشت: طی سال جاری عملیات آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی منطبق بر GIS بعنوان نخستین پایلوت کشوری در شهر رشت تحت نظارت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و از محل اعتبارات عمرانی اجرا خواهد شد.

رفع نشت خط انتقال 800 ميليمتري رحيم آباد بدون قطعی آب

روشن روان در ادامه از جلوگیری از هدر رفت آب به میزان پنج لیتر بر ثانیه در رحیم آباد خبر داد. وی با اشاره به دلیل وقوع حادثه اظهار داشت: زير سازي نامناسب خط انتقال 800 ميليمتري رحيم آباد دلیل بروز نشتی در این خط بوده که در این زمینه نسبت به رفع نشت با استفاده از كمربند آب بند اندازه 800 ميليمتري اقدام و از هدر رفت آب به ميزان پنج ليتر بر ثانيه جلوگيري شد.

وی افزود: اين عمليات طی سه ساعت تلاش بی وقفه و بدون قطعي آب انجام پذيرفته است.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان اذعان داشت: در زمینه بهره برداری مناسب از شبکه های جمع آوری فاضلاب نیز طی شش ماهه گذشته 650 متر از شبکه فاضلاب رودسر با استفاده از دستگاه واتر جت لایروبی و 78 متر نیز با استفاده از لوله پلي اتيلن دوجداره 315 ميليمتري مورد اصلاح و بازسازی قرار گرفت.

وی در ادامه از انتصاب ذوالفقار گودرزوند چگینی به عنوان مدیر پروژه های مسکن مهر استان خبرداد و افزود: پیش از این رضا پورشعبان بعنوان مشاور فنی مدیر عامل عهده دار این مسئولیت بوده که هم اکنون در سمت شهردار بندر انزلی فعالیت می کند.

میزان سرانه مصرف آب مشترکان آبفای گیلان 9 لیتر افزایش یافت

روشن روان همچنین از افزایش 9 لیتری میزان سرانه مصرف آب مشترکان آبفای گیلان نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: 97.5 درصد آب دنیا غیرقابل استفاده بوده و 2.5 درصد قابل آشامیدنی است و با توجه به اینکه استحصال آب هزینه بالایی برای شرکت های آب و فاضلاب خواهد داشت در کشور ایران آب آشامیدنی بهداشتی با هزینه بسیار بالایی تهیه و در اختيار مشترکان قرار می گيرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی و لزوم صرفه جویی در مصرف آب تصریح کرد: دریاچه ها همچون دریاچه ارومیه رو به خشکی است ولی همچنان شاهد افزایش مصارف آب از سوی شهروندان می باشیم چنانکه در گیلان نسبت به سال گذشته میزان سرانه مصرف 9 لیتر افزایش داشته است.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان از برنامه های پیش رو در زمینه تامین فشار آب مناسب مناطق مرکزی و غرب رشت و راه اندازی برج شماره سه رشت پس از 27 سال خبر داد و افزود: با هدف تامین فشار آب مناسب این مناطق جلسات هفتگی برای بررسی راهکارهای وارد مدار کردن تاسیسات آبرسانی برج شماره سه رشت برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: بهره برداری از پروژه آبرسانی به مناطق شرق رشت که در تیر ماه سال جاری آغاز شد در بحران های اخیر به دليل پاره از مشکلات فنی در تامين آب خام تصفیه خانه بزرگ آب گيلان، در امر ذخیره سازی و تامین آب آشامیدنی شهروندان بسیار موثر بوده است بنابراین در حال حاضر اولویت نخست شرکت آبفای گیلان در زمینه تامين منابع ذخيره آب شهروندان رشت، راه اندازی برج شماره سه و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی مرکزی و غرب رشت پس از 27 سال است که باید با پیگیری مجدانه همکاران و نظارت بر عملکرد پیمانکار و مشاور پروژه انجام پذیرد.

روشن روان با ذکر وقفه چندین ساله در اجرای این پروژه تصریح کرد: برای اجرای این طرح باید تاسیسات برج شماره سه مورد آزمایش قرار گرفته و نسبت به تست مخزن هوایی، زمینی، تکمیل تاسیسات و آبگیری مخزن اقدام کرد تا در صورت وجود مشکلات احتمالی نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.

وی با تاکید بر تعیین نقشه راه تکمیل پروژه از سوی معاونت بهره برداری گفت: چاه های فلمن جدید سنگر باید راه اندازی و رینگ آب شهر رشت نيز تکمیل شود.

مدیرعامل آبفای گیلان ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت بحران استانداری گیلان برای تامین منابع مالی پروژه راه اندازی تاسيسات آبرسانی شرق رشت (برج شماره دو) که همزمان با دور چهارم سفر دولت دهم به گيلان افتتاح شد، اظهار داشت: امیدواریم با تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از ردیف های اعتبارات بحران، حوادث، خشکسالی، استانی و غیره شاهد بهره برداری هرچه سریعتر این پروژه مهم و حیاتی باشیم.