نقش بارانهای اسیدی در فرسایش تخت جمشید/ فعالیت پا در هوای بزرگترین نساجی خاورمیانه

نقش بارانهای اسیدی در فرسایش تخت جمشید/ مرگ خاموش میراث 2500 ساله

کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی نسبت به نقش مخرب بارانهای اسیدی بر فراز تخت جمشید تاکید و اعتقاد دارند که این بارشها مرگ خاموش میراث 2500 ساله را درپی خواهد داشت. آثار تاریخی همواره در معرض تخریب و فرسایش عوامل طبیعی و انسانی قرار دارند که برخی از این عوامل اجتناب ناپذیر است. یکی از این عوامل، بارانهای اسیدی است که کارشناسان معتقدند که بارش چنین بارانهای اسیدی تخریب تخت جمشید و نقش رستم را در طول زمان درپی خواهد داشت. یکی از منابع این بارانهای اسیدی پتروشیمی مرودشت است که طی این سالها کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی اعتقاد دارند که دودی که از این واحد صنعتی متصاعد می شود بارانهای اسیدی را به همراه خواهد داشت که بر فراز تخت جمشید و نقش رستم می بارند. مشاور برنامه ریزی خانه فرهنگ جاودان در خصوص بارانهای اسیدی بر روی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم به خبرنگار مهر گفت: در جریان چند سال اخیر یک طرح تکمیلی پیرامون احداث پتروشیمی بزرگ در جاده شیراز - مرودشت مطرح شد که پتروشیمی کنونی قرار است خوراک پتروشیمی جدید را تامین کند. چوب حراج بر "خانه مینا و پلنگ"/ نمادفرهنگی مردم کجور در حال نابودی

کجور - خبرگزاری مهر: "خانه مینا و پلنگ" خانه ای در اعماق گنجینه های تاریخ هفت هزار ساله کجور است که این روزها در زیر تیشه های حراج حال و روز خوشی ندارد و به سادگی خاطره ماندگار مردمان کجور در حال نابودی است. به گزارش خبرنگار مهر، قصه از آنجا آغاز می شود که مینا -دختر كندلوسي- صدای دلنوازی داشت و هر شب در اتاق خود آواز می خواند و یک پلنگ شیفته آواز او می شود و به نزدیک پنجره می آمد و به آواز مینا گوش می داد. این آغاز قصه ای عاشقانه و واقعی با طعم افسانه و زیبایی است. شگفتی این حکایت آن‌جا رخ می‌نماید که در سرانجام شبی پلنگ بر اثر گلوله مردمان دهکده با تنی زخمی راه جنگل را در میان زمستان سرد و برفی طی می کند و مینا به هوای یافتنش شب هنگام به سیاهی جنگل و سوز و سرما می زند، در آن شب مينا دلش می خواست دردناکترين ترانه و آوازش را بخواند.. شبی سرد و تاريک، مينا آواز خوانان پا به جنگل مه گرفته گذاشت و برای هميشه در چشم تر جنگل گم شد و هیچگاه دیگر خبری از آمدن مینا و پلنگ در فضای دهکده نپیچید. حالا از میان آن همه قصه های مینا و پلنگ، تنها خانه ای در دهکده کندلوس بر جا مانده که این روزها در سکوت متولیان میراث فرهنگی و گردشگری در حال تاراج و حراج است. دانش آموزانی که در انبار درس می خوانند/ 10 سال اجاره نشینی مدرسه عمار یاسر



در حالی که مسئولان آموزش و پرورش به فکر هوشمند سازی مدارس و احداث استخر و.... برای ارتقاء سطح آموزشی مدارس هستند، در روستای چاه غربال استان هرمزگان دانش آموزانش از ابتدایی ترین امکانات آموزشی هم محروم هستند و کلاسهایشان در انبار تشکیل می شود.

زمانی که همه مسئولان آموزش و پرورش به فکر هوشمندی مدارس و احداث استخر و طرح های رنگ و وارنگ برای ارتقاع سطح آموزشی مدارس هستند، گوشه ای از این سرزمین دانش آموزانی هستند که از ابتدایی ترین امکانات آموزشی هم محرومند.

روستای چاه غربال

روستای چاه غربال یکی از قدیمی ترین روستاهای هشت بندی شهرستان میناب و در فاصله 20 کیلومتری از مرکز این شهر قرار دارد. این روستا با جمعیتی قریب به چهار هزار نفر دارای چهار مدرسه در مقاطع راهنمایی و ابتدایی است.

به گفته رئیسی رئیس شورای اسلامی روستا از 30 سال پیش هیچ مدرسه ای از طرف دولت در این روستا ساخته نشده و همگی این مدارس به همت اهالی احداث شده اند.

نگرانی مردم بهارستان از وجود ماسه در آب شرب/ شورا ناخالصی آب در شهرک رسالت را تایید کرد



اهالی شهرک رسالت نسیم شهر حدود چهارماه است که به علت وجود ماسه در آب شرب مصرفی، از نعمت آب سالم و بهداشتی محروم هستند.

شهرک رسالت از توابع شهرستان بهارستان بخش بوستان دارای مشکلات متعددی بویژه در حوزه آب آشامیدنی است که تاکنون بنا به اظهارات تنی چند از آنان این معضل مردم را با چالش و نگرانی هایی مواجه ساخته و طومار و نامه های ارسالی از سوی آنان ظاهرا تاکنون کار ساز نبوده است.

یکی از ساکنان این شهرک ضمن گلایه از بی توجهی نسبت به معضلات ساکنان شهرک رسالت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ما جای سوال است که چه تفاوتی بین ساکنان این شهرک با مناطق همجوار است که اینگونه مورد بی مهری قرار گرفته اند.

رجبعلی سبحانی افزود: سختی آب شرب و وجود ماسه در آب شرب این شهرک . عدم رسیدگی مسئولان به این مشکل برای ما واقعا در هاله ای از ابهام واقع شده که چرا نسبت به این معضل بزرگ که جان صدها نفر از شهروندان را در معرض تهدید جدی قرار داده اقدام جدی صورت نمی گیرد.

فعالیت پا در هوای بزرگترین نساجی خاورمیانه/ انتظار شش ساله برای عزم مدیران



کارخانه سبلان پارچه که در سال 86 به عنوان بزرگترین نساجی خاورمیانه در اردبیل به بهره برداری رسید، با گذشت شش سال در انتظار عزم مدیران استان و این واحد تولیدی برای تعیین تکلیف و فعالیت با تمام ظرفیت و کارایی است.

سبلان پارچه اردبیل با 200 هزار مترمربع وسعت و 120 هزار مترمربع زیربنا شامل واحدهای ریسندگی، بافندگی، گردبافی، رنگرزی، چاپ و تكمیل، طراحی، برش و دوخت به عنوان تولید کننده انواع پوشاک‏‏ تریکو جین پیراهن و پولیور در ابتدای راه اندازی مقدمه ایجاد بنوعی صنعت مادر در اردبیل و جهت گیری این استان به سمت یک استان صنعتی قلمداد می شد بطوریکه عنوان بزرگترین نساجی خاورمیانه در اذهان مدیران با هدف فعالیت زنجیره ای و صادرات 70 درصد محصولات این کارخانه به بازارهای کشورهای خاورمیانه رویای دور و درازی بود که اردبیلی ها را به داشتن حداقل یک کارخانه مقبول به مانند استان های مجاور خوشبین کرد.

با این وجود انتظار این کارخانه برای رفع موانع مدیریت هر سال با آمدن مدیران جدید وعده های تازه ای به خود دید. اما فرجام کار این بود که سبلان پارچه بعد از شش سال همچنان پا درهوا بماند و وعده های استانداران سابق این استان مبنی بر رفع مشکلات آن محقق نشود.

در این شرایط و با وجود ابهام در وضعیت سبلان پارچه آن هم در روزهایی که بیکاری، بهره وری پایین در تولید و نبود صنایع مادر به عنوان معضلات توسعه استان اردبیل عنوان می شود، هیچ یک از استانداران و نمایندگان نتوانستند در مدت شش سال اخیر گره کور فعالیت این کارخانه را بگشایند.

"ابوسليله حمداني" محصور در خاک/ مردم روستا در حسرت آب شرب و بهداشت



روستای ابوسلیه حمدانی یکی از روستاهای تابع شهرستان شوش است که هم اکنون با مشکلاتی از قبیل نبود آب شرب لوله کشی و مرکز بهداشت دست و پنجه نرم می کند از سویی این روستا با خندق هایی به صورت جزیره محصور شده است تا مبادا دام های مردم وارد مزارع نیشکر شود.

پرسيدم، الان اينجا راحت تر هستيد يا آن سالهايي که در «ام السباع» بوديد؟ پيرزن بدون هيچ مکثي گفت: زندگي در جنگل را بيشتر دوست دارم و اي کاش به آن دوران برگردم. اين صحبت هاي «ام رحيم» بود. او پيرترين زن در روستاي «ابوسليله» است که از دوران نوجواني و جواني خود تعريف مي کند. وقتي پاي صحبت هايش مي نشيني گويي تو را با خود به قرن هاي گذشته مي برد، تو را به سفر زمان مي کشاند. سفر به روزگاري که صنعت و... کمترين حضور را در زندگي آدميان داشت. زندگي در جنگل و بيشه زارهاي حاشيه رودخانه دز. به گفته اين پيرزن، سالهاي دور آنها در منطقه اي در درون جنگل به نام «ام السباع» زندگي مي کردند که بعدها بنا به دلايل متفاوت همچون اعتراض محيط زيست، جنگل باني و...مجبور شدند خانه و کاشانه و خاطرات کودکي خود را در جنگل ترک کنند و از جهان سبز وارد دنياي بی روح و بي رنگ شوند.

روستاي ابوسليله حمداني واقع در شمال شرق شرکت نيشکر هفت تپه و شرکت کاغذ پارس است. اين روستا از توابع بخش مرکزي شهرستان شوش دانيال به حساب مي آيد. مردم اين روستا در گذشته در جنگل و بيشه زارهاي حاشيه رودخانه دز زندگي مي کردند و هم اکنون بيش از 50 سال است که در اين روستا هستند. اهالي اين روستا حدود 20 خانوار هستند و جمعيتشان حدود 100 نفر است. شغل اکثر اهالي اين روستا دامداري است.

شاید برای خیلی ها خوشنویسی مترادف با نام هزار دستان باشد، آن زمان که استاد رضا خوشنویس قطعزن، چاقوی قلم زنی، لیقه، دوات و قلم نی را از جعبه پاپی ماشی درمی آورد و مشغول کتابت می شد.

تیتراژ زیبای یک سریال تلویزیونی که در پایانش قطره مرکب تبدیل به قطره خون رضا خوشنویس می شد تا تاریخی را به رشته تحریر درآورد که گذشته من و توست. مرکبی که با خون دل، حرف دل می نگارد.

اما یکی از چشمه های جوشان هنر ملکوتی خوشنویسی کرمانشاهان است. جایی که اساتید عارفی از جنس این دیار برای نشکستن نستعلیق و نسخ قدشان خمید و سوی چشمانشان کم شد گرچه قلوبشان را در زمزم آنچه که می نگاشتند منور می کردند.

این سرزمین از این اساتید که هم قلم زدند و هم چشم فرسودند و عمر کوتاه کردند تا نعمتی به دست ما برسد کم نداشته است.

از میرزا رضای کلهر تا استاد مرحوم آیت الله سید مرتضی نجومی که فخر دوران خود و یکه تاز خوشنویسی دنیای اسلام بود. سیدی که شاگردانش امروز در تلاشند که راهش را ادامه دهند.

پرندگان آبزی دیگر سراغ از "بی‌بی گل" نمی‌گیرند/ مرگ تنها زيستگاه مهاجران شمال شرق کشور



دریاچه تاریخی "بی بی گل" به عنوان یکی از افسانه ای ترین دریاچه های خراسان رضوی امروز مامن پرندگان مهاجری همچون "چنگر نوک سفید"است و به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر به عللی حجم آب این دریاچه روند نزولی خود را طی می کند و این امر در درازمدت برای این دریاچه اعجاب انگیز خطر خشکسالی و قهر پرندگان آبزی را در پی دارد.

بی بی گل یا همان بزنگان به عنوان بزرگترین دریاچه شمال شرق کشور در 120 کیلومتری جاده سرخس و در جنوب رشته کوه های هزار مسجد واقع شده است و طی سالیان گذشته افسانه ها و داستان های بسیاری پیرامون این دریاچه بر سر زبان ها بوده است.

به اذعان کارشناسان محیط زیست این مکان روزگاری آبشخور دایناسورها و امروز پناهگاه پرندگان مهاجر است و به عنوان منطقه نمونه گردشگری در فهرست آثار ملی قرار گرفته اما در حقیقت هنگامی که آب این دریاچه روز به روز در حال کاهش است دیگر کوبیدن بر طبل افسانه ها و عجایب نمی تواند موجب رونق صنعت گردشگری در این منطقه شود.

درياچه تاريخي بزنگان یکی از تفرجگاههای مهم و زیبای مردم خراسان رضوی وتنها زيستگاه پرندگان مهاجرو وحشي بومي است و این امر موجب شده تا این دریاچه بزرگترین دریاچه طبیعی شمال شرق کشور باشد بنابراین احيا اين درياچه نیازمند توجه بيش از بیش مسئولان استاني است زیرا هم اکنون نیز به دلیل غفلت مسئولان، با قهر پرندگان مهاجر روبرو بوده ایم.

در حال حاضر بزنگان به دلیل کاهش و افت شدید آب در خطر نابودی قرار گرفته و چنانچه کارشناسان حفاظت محيط زيست استان براي حل اين مشکل اقدامی انجام ندهند، اين درياچه که يک اثرطبيعي وملي و جزو منطقه نمونه گردشگري است خشک شده و بايک فاجعه زيست محيطي درمنطقه روبه روخواهيم شد.

نشريات محلي چهارمحال و بختياري با سيلي صورت خود سرخ نگه داشته اند/ نشريات در يك قدمي تعطيلي



نشريات و هفته نامه هاي محلي چهارمحال و بختياري هم اكنون با مشكلات مالي شديدي روبرو هستند و مشكلاتي همچون پرداخت نشدن يارانه طي سالهاي گذشته؛ كم شدن آگهي ها؛ گران شدن كاغذ و... اين نشريات را در يك قدمي تعطيلي قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ استان چهارمحال و بختياري استاني كوچك در رشته كوه زاگرس است و پيشينه فرهنگي بسيار بالايي دارد. وجود فرهيختگان و شعراي بزرگ؛ وجود فارغ التحصيلان دانشگاهي بسيار؛ وجود كتيبه هاي تاريخي و... بيانگر فرهنگ بالاي استان چهار محال و بختياري در كشور است كه اين استان را در بسياري از شاخص هاي فرهنگي داراي رتبه كرده است.

طي آمار منتشر شده از معاونت مطبوعاتي وزارش ارشاد در سايت سمان؛ از مجموع دو هزار و 986 نشریه دارای مجوز تعداد 101 نشریه به صورت روزنامه، 206 هفته نامه، 147 دوهفته نامه، 847 ماهنامه، 161 دو ماهنامه، يك هزار و 251 فصلنامه، 234 دو فصلنامه، 26 سالنامه، چهار نشریه به صورت دو شماره در هفته،چهار نشریه به صورت سه شماره در هفته و پنج نشریه به صور دیگر منتشر می شود.

در آمار مطبوعات و نشريات استانها؛ استان چهارمحال و بختياري با 48 نشریه دارای مجوز و 19 نشریه در حال انتشار رتبه 23 در فراواني مجوز انتشار نشريه را دركشور دارد.

برسي هاي نشان مي دهد تعداد نشريه هاي در حال چاپ و انتشار كمتر از اين تعداد است و مشكلات بسياري گريبان نشريات و هفته نامه هاي محلي استان چهارمحال و بختياري را گرفته است.

وقتی یارانه متولی گردش چرخ زندگی می‌شود/ خانواده بجنوردی در آرزوی یک سقف



در حاشيه شهر بجنورد خانواده‌اي شش نفره در اتاقكي كاهگلي و نيمه خرابه زندگي مي‌كنند، خانواده‌اي كه تاكنون دست به دامن دستگاه‌ها و نهادهاي مختلفي شده‌ اما هنوز نتوانسته‌اند براي خود سرپناهي مناسب بيابند و تنها با یارانه ماهیانه 250 هزارتومان روزگار می‌گذرانند.

كمي آن سوتر از خانه گرم و دلنشينی كه همراه خانواده خود در آن زندگي مي‌كنيم، در همین حواشی شهر بجنورد، اتاقکي كاه گلي با ديوارها و سقفی شکسته و لرزان وجود دارد كه تمام سهم خانواده شش نفره و تهی‌دست بجنوردی از فضای 15 متری آن، چند متری برای نشستن و استراحت است.

یک گوشه این اتاقک برای پخت و پز و در گوشه‌ای دیگر فضای نامناسبی برای استحمام و در قسمتی چند دست رختخواب دیده می‌شود؛ اتاقكي كه نه ياراي دوام در برابر برف و باران دارد و نه از گاز و گرماي مطبوع در آن خبري است.

دانش‌آموزان يزدي هم طعم تعطيلات برفی را چشيدند/ یخبندان در شهر بادگیرها



يزد كه چند روزي است طعم زمستان را به شكل ديگري مي‌چشد، امروز رسما يخ زده و قنديل از در و ديوار شهر آويزان است.

صحنه‌هاي جالب يخ زدن فواره‌هاي روشن در حوضچه‌هاي ميان ميادين، يخ زدن آب‌هاي حاصل از ذوب شدن برف در كنار خيابان‌ها، حتي يخ زدن لوله هاي آب و رادياتورهاي خودروها، همه و همه خبر از روزهاي سرد زمستاني در يزد مي‌دهد.

طي امروز و ديروز، حتي نارنج هاي روي درختان نيز به يك گوي سفت و يخ زده تبديل شده‌اند و ديگر اثري از لطافت پوست نارنج در آن نيست.

امروز اغلب خيابانها روز خود را با صداي استارت‌هاي مكرر خودروهايي آغاز كردند كه يخ و سرما بر آنها نيز تاثير گذاشته بود.

سرماي سخت اين روزها بيشتر از همه گويي به جان بچه‌هاي دبستاني چسبيده است زيرا حداقل در هفت هشت سال اخير سابقه نداشته مدارس يزد حتي دبستان‌ها و پيش دبستاني ها به دليل سرماي هوا يا بارش برف و باران تعطيل شوند. اما ديروز به خاطر بارش برف و امروز به خاطر سرماي بيش از حد هوا، مدارس البته در مقطع دبستان و پيش دبستاني تعطيل شدند.

ابتکار جدید گداهای لرستان در راه اندازی تور تکدی گری/ مسئولان بدهکار متکدیان



ابتدای روز مینی بوس حامل متکدیان از سطح شهرهای کوچک آنها را جمع می کند تا برای کاسبی بهتر آنها را به مرکز استان بیاورد، گویا گداها هم برای خود تور تکدی گری به راه انداخته اند، متکدیانی که در مواجهه با برخورد مسئولان طلبکارانه مدعی می شوند که طرح ساماندهی به آنها ضرر زده است.

بارها برنامه ها و جلسات متعددی در خصوص جمع آوری متکدیان و ساماندهی آنها برگزار شده است اما متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این فعالیتها منجر به حذف پدیده تکدی گری نشده است.

داخل خیابان، ورودی بانکها، زیر پلهای هوایی، دور میدانهای بزرگ و کوچک شهر، پایانه های مسافربری، در میان عابرین پیاده ...همه جا متکدیان با چهره های متفاوت حضور دارند و از شهروندان طلب استمداد دارند.

متکدیانی که گویا جای خود را سال هاست سند کرده‌اند که درصورت غیبت آن‌ها کسی دیگر اجازه نشستن بر جای مشخص شده‌شان را ندارد. به همین خاطر می‌توان تک‌تک آن‌ها را با مکان‌های اختصاصی‌شان شناخت. هرچند روز به روز برتعداد آن ها اضافه می‌شود.

قصه متکدیان تنها به معابر عمومی شهرها خلاصه نمی‌شود و برخی از آن‌ها کوچه‌های شهر را خانه به خانه می‌گردند و با کوبیدن درِخانه‌ها مشکلاتی را برای آسایش ساکنان به وجود آورده اند.

مظلوم نمایی، توسل به دروغ و گاه اظهاراتی که احساسات مردم را متاثر می کند ابزارهایی است که متکدیان از آنها میلیون ها تومان پول در می آورند تا هر روز بر ثروت بادآورده این افراد افزوده و از آرامش حاکم بر شهرها کاسته شود.