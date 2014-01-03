وظایف وزارت علوم پس از دریافت کارت زرد/ تلاش برای کاهش دغدغه نمایندگان مجلس

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی جزئیات تاکیدات مجلس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از ارائه کارت زرد به رضا فرجی دانا اشاره و یادآوری کرد: پس از دریافت کارت زرد وزارت علوم از مجلس، روال این است که وزارتخانه باید به موضوع درخواست نمایندگان توجه کند؛ هر چند مهمترین بحث نمایندگان مجلس با وزارت علوم در خصوص استعلام از نهادهای قانونی برای مسئولان منصوب شده بود اما وزیر علوم تاکید کرد که درباره معاونان این استعلامات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: وزیر علوم درباره معاون آموزشی و مشاور این وزارتخانه به این دلیل که گزینه وزیر علوم و کاندید معرفی به مجلس بودند از ریاست جمهوری استعلام گرفته بود؛ فرجی دانا حتی تاکید کرد که اگر بر اساس استعلام نهادهای قانونی، محرز شود هر یک از معاونان و مدیران منصوب شده وزارت علوم با هر نوع جریان فتنه و براندازی ارتباط داشته اند، عزل خواهند شد.

معاون پارلمانی وزارت علوم با یادآوری اینکه طبق قانون، صرفاً لازم است استعلام از معاون وزیر یک وزارتخانه صورت گیرد، اظهار داشت: پس از دریافت کارت زرد از مجلس، به وزارت علوم تاکید شد از این پس لازم است علاوه بر معاونان وزیر، برای هر انتصابی که در این وزارتخانه صورت می گیرد حتی برای مدیران فعال در حوزه ستادی، میانی و روسای دانشگاهها از نهادهای قانونی استعلام لازم گرفته و در پاسخ به آن استعلام عمل شود.

به گفته نصیری قیداری، این استعلامها از مسئولان هم اکنون در حال انجام است و هر اقدامی که لازم باشد برای کاهش دغدغه نمایندگان مجلس و افزایش تعاملها و همکاریها در چارچوب قوانین صورت می گیرد.