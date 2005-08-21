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۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۲

چهارسنگ نورد كرجي به اردوي تيم ملي دعوت شدند

چهارسنگ نورد شهرستان كرج به اردوي آماده سازي تيم ملي سنگنوردي جهت حضور در مسابقات قهرماني آسيا دعوت شدند.

به گزارش خبرنگارورزشي " مهر" ازكرج چهارسنگ نورد كرجي پس ازكسب موفقيت درمسابقات قهرماني كرج به اردوي تيم ملي دعوت شدند. " مريم عليخاني" و " مرضيه امامي" دوسنگ نورد كرجي ازيكم شهريورماه سال جاري دراردوي10روزه تيم ملي جهت آمادگي براي شركت درمسابقات قهرماني آسيا شركت مي كنند. همچنين "مرتضي افتخار" و "مجتبي ثقفي" ديگرسنگ نوردان كرجي دعوت شده به اردوي تيم ملي جهت هستند.

کد مطلب 220650

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