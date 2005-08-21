چهارسنگ نورد كرجي به اردوي تيم ملي دعوت شدند

به گزارش خبرنگارورزشي " مهر" ازكرج چهارسنگ نورد كرجي پس ازكسب موفقيت درمسابقات قهرماني كرج به اردوي تيم ملي دعوت شدند. " مريم عليخاني" و " مرضيه امامي" دوسنگ نورد كرجي ازيكم شهريورماه سال جاري دراردوي10روزه تيم ملي جهت آمادگي براي شركت درمسابقات قهرماني آسيا شركت مي كنند. همچنين "مرتضي افتخار" و "مجتبي ثقفي" ديگرسنگ نوردان كرجي دعوت شده به اردوي تيم ملي جهت هستند.