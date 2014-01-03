روش زندگی شهید نبیل باید الگوی همه ما باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز شهادت مجید نبیل عصر پنجشنبه با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، مرتضی روزبه استاندار، جمعی از همرزمان شهید در حسینیه امامزاده حسین(ع) برگزار شد.

مرتضی روزبه در این مراسم با اشاره ویژگی های اخلاقی شهید نبیل اظهارداشت: متاسفانه شهید نبیل را در زمان حیاتش خوب نشناختیم و اگر این شناخت بخوبی صورت می گرفت میتوانستیم درس بیاموزیم و در امور مختلف به کار بندیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: شهید نبیل مظهر عقلانیت، تواضع و تفکری اسلامی بود که باور دینی عمیقی داشت و اخلاص وی زبانزد عام و خاص بود.

روزبه یادآورشد: شهید نبیل هرگز از چیزی شکایت و از کسی گلایه نداشت و با داشتن افکاری مدیریتی در اقتصاد هم برنامه های خوبی داشت و با نکته سنجی دقیق خود در هر جا که حاضر می شد تاثیرگذار بود.

این مسئول اظهارداشت: این شهید والا مقام هم در زمان جنگ تاثیر گذار بود و هم پس از آن توانست نقش خوبی ایفا کند و هرگز جانباری وی که پر از رنج و درد بود مانع از فعالیت در حوزه های مختلف نشد.

وی افزود: شهید مجید نبیل اهل سخاوت و انصاف بود و در مواضع خود بی ادعا و مخلص بود و با دینداری، عقلانیت، اخلاص، سخاوت و مدیریت بر افکار و رفتار خود، به پرورش نیروی انسانی در سطوح مختلف بویژه نسل جوان نگاه ویژه ای داشت.

روزبه گفت: شهید نبیل هرگز از موقعیت جانبازی خود سوء استفاده نکرد حتی هیچگاه حتی حاضر نمی شد خاطرات جانبازی را از رسانه ها مطرح کند و همواره گمنامانه خدمت می کرد.

استاندار قزوین توجه به خانواده شهدا را مشی رئیس جمهور دانست و تصریح کرد: ما هم وظیفه خود می دانیم با تاسی از رئیس جمهور محترم ضمن ادای احترام به خانواده شهدا نسبت به تکریم آنها اقدام کرده و خود را مدیون نثار خون شهدا و خانواده های ایثارگران بدانیم.





