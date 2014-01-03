ضریح جدید امام زاده علیرضا(ع) بندر گز رونمایی شد

حجت الاسلام مصطفی فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: به دلیل تقارن این روز با وفات امام رضا (ع) در مراسم غبار روبی امام زاده علیرضا بندگز، عزاداری و مداحی نیز انجام شد.

وی ساخت ضریح جدید امام زاده علیرضا را 20 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: جهت ساخت ضریح این امام زاده از ضریح امام خمینی(ره) الگو برداری شده است و اشکال این ضریح نیز مشبک و از جنس آلومینیوم می باشد.

حجت الاسلام مصطفی فرخی مرمت گنبدی این امام زاده را از دیگر اقدامات مهم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرگز دانست و تصریح کرد: هزینه مرمت گنبدی این امام زاده مبلغ 25 میلیون ریال بوده است.

وی از ساخت منزل مسکونی برای خادم امام زاده خبرداد و اظهار داشت: تاکنون جهت ساخت این منزل 85 میلیون ریال هزینه شده که هنوز برای بهره برداری مهیا نیست.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندر گز ادامه داد: تمام هزینه های مذکور از سوی خیرین تامین شده است و امیدواریم تا تکمیل کارهای عمرانی این امام زاده، خیرین همواره یار و یاور اوقاف باشند.

وی اذعان داشت: شهرستان بندرگز دارای 2 امام زاده می باشد که امام زاده علیرضا در بافت روستای سرطاق واقع در 600 متری اتوبان گرگان ساری واقع شده است.

حجت الاسلام فرخی در خاتمه یادآور شد: امام زاده حبیب ا.. نیز در شهرستان نوکنده واقع در 3 کیلومتری اتوبان گرگان ساری قرار دارد که در آینده نزدیک جهت مرمت و بازسازی این امام زاده اقدامات لازم انجام شده است.

