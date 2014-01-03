 خانواده نخستین پایگاه تبلیغ و گسترش فرهنگ وقف در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدی در نشست هم اندیشی اساتید حوزه و دانشگاه نقش و تأثیر خانواده را به عنوان نخستین پایگاه تبلیغ و گسترش فرهنگ وقف در جامعه مورد تأکید قرار داد.

محمدی گفت: وقف یک راه ماندگاری و فضیلت برای انسان است و زنان می توانند در قالب واقف و یا بطور غیر مستقیم به ترویج فرهنگ وقف کمک کنند، همانطور که در جنگ تحمیلی با تربیت فرزندان و انفاق مال و جان خود، خود را وقف اسلام و انقلاب کردند.

وی اضافه کرد: تشویق دوستان و همسایگان با توجه به ارتباطی که زنان با یکدیگر دارند و ارائه یک الگو می تواند به عنوان اسوه ای برای وقف در جامعه باشد.

محمدی فرهنگسازی و تربیت صحیح فرزندان را از جمله شیوه ها و راهکارهایی برای نهادینه شدن سنت حسنه وقف دانست و گفت: باید فواید وقف از طریق رسانه ها و پخش برنامه های جذاب و دیدنی به مردم نشان داده شود تا ایجاد انگیزه کند.