به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی عصر دیروز پنجشنبه در مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم استاد علی‌اکبر پرورش در گلستان شهدای اصفهان درباره زوایای تربیتی شخصیت این استاد فرهیخته اظهار داشت: بیش از 43 سال با مرحوم پرورش دوست و همراه بودم و وی را فردی آسان گیر در مسایل دنیا یافتم که به روح معنویت بیشتر از مادیات اهمیت می داد چرا که این باور را در خود پرورش داده بود که سلوک الهی نیازمند امکانات مادی نیست.

وی با اشاره به اینکه پرورش گره‌های قید و بند دنیا را از سر خود باز کرده بود،افزود: یکی از هنرهای دیگر مرحوم پرورش این بود که نه تنها به اصلاح خود بلکه به تربیت اجتماع نیز اهمیت می داد و هیچ گاه در سمت های مختلف خود را برتر از دیگران نمی دانست.

رئیس ستاد اقامه نماز تاکید کرد: همچنین یکی از مهم ترین اقدامات مرحوم پرورش این بود که با تربیت دینی و اخلاقی خود افراد بسیاری را از خطوط انحرافی نجات داد و به راه صحیح بازآورد.

وی با بیان اینکه لازم است انسان‌ها همیشه خود را در محضر خدا ببینند، بیان داشت: معنویت به درگاه الهی باعث می‌شود که انسان از گناهان کوچک نیز احتراز کند چرا که اعمال خود را در محضر فردی بزرگ قرار است انجام دهد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه مرحوم پرورش همواره همراه مستضعفین بود، ادامه داد: ایشان بیش از 50 هزار بیت شعر از حفظ بود و کلاس های حافظ شناسی وی جوانان بسیاری را جذب کرده بود.

پرورش همواره یاور حجت زمانه بود



وی با اشاره به اینکه پرورش همیشه همراه و یاور حجت زمانه بود، تاکید کرد: همه ما نیازمند به حجت هستیم و اگر به حرف ولی‌فقیه عمل کنیم، حتی اگر اشتباه هم باشد، حجت بر ما تمام است و در آن دنیا مورد مواخذه قرا نمی‌گیریم.

قرائتی با اشاره به اینکه استمرار در کار تربیتی ضرورت دارد، بیان داشت: مطابق آیات قرآن کریم تربیت صحیح نیازمند صبر و مقاومت است و استمرار در امور تربیتی ضرورت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت امام رضا (ع) تاکید کرد: فردی که اسلام می آورد باید تمام دستورات دین را بپذیرد و نه اینکه آنچه به مذاقش خوش می آید را پذیرفته و مابقی را رها سازد.

هیئت های مذهبی گام هایی برای اصلاح جامعه بردارند

رئیس ستاد اقامه نماز با اشاره به اینکه هر چه داریم از برکت هیئت های عزاداری برای اباعبدالله (ع) است، گفت: اگر الآن شیعه زنده مانده است به خاطر همین عزاداری ها است و از دیدگاه من همین هیئت‌های مذهبی می توانند گام‌هایی هم برای اصلاح امور جامعه بردارند.

وی با اشاره به آغاز ماه ربیع الاول و ایام شادی در جامعه گفت: مشکلی که برای ازدواج جوانان و کاهش این امر مقدس رخ داده تنها به دست خود ما حل می شود و از این رو هیئت‌های عزاداری می توانند در ایام مبارک ربیع الاول موج ازدواج ‌راه بیندازند همانگونه که در محرم و صفر موج عزاداری به راه می اندازند.