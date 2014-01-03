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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

موسوی‌نژاد:

هرگاه راه شهدا را ادامه نداده‌ایم با چالش مواجه شدیم/ والدین شهدا فرشته‌هایی در بین ما هستند

هرگاه راه شهدا را ادامه نداده‌ایم با چالش مواجه شدیم/ والدین شهدا فرشته‌هایی در بین ما هستند

دشتستان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: والدین شهدا فرشته‌هایی در بین ما هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی نژاد عصر پنجشنبه در یادواره شهدای روستای بشیرآباد شهرستان دشتستان با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام رضا(ع)، اظهار داشت: باید قدر حضور در چنین مراسماتی را بدانیم و این توفیقی بوده که امروز نصیب ما شده است که در مجلس شهدا حضور داشته باشیم.

وی به جایگاه ویژه شهدا اشاره کرد و افزود: شهدا نزد مادرشان حضرت فاطمه(س) دارای جایگاهی بسیار مناسب هستند و کسی به درجه رفیع شهادت نمی‌رسد مگر اینکه پاک باشد و راه خود را به درستی طی کرده باشد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به نقش بسیار مهم و بي نظیر شهدا در در زنده نگه داشتن شریعت الهی و ارزش های دینی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بسیاری از شهدا در سنین بسیار پائین با رشادت‌ها و دلاورمردی‌های خود به شهادت رسیدند و سن و اندازه فیزیکی برای شهادت ملاک نیست.

هر زمانی راه شهدا را ادامه ندهیم با چالش مواجه می‌شویم

وی ادامه داد: شهدا به خوبی به تکلیف خود عمل کردند و بسیاری از انها با وجود سن کمی که داشتند به خوبی بصیر بودند و راه خود را یافتند و در آن مسیر حرکت کردند تا به آرمان خود یعنی شهادت نائل امدند.

موسوی‌نژاد به برخی از اعمال شهدا و رزمندگان در دوران جنگ اشاره کرد و بیان داشت: شهدا با دل بستن به ائمه (ع) هرگز گوشه نشینی در مساجد را نخواستند و بالاخره با کنارگذاشتن همه تعلقات دنیوی به مقام‌های شامخ رسیدند.

وی با بیان اینکه در هر زمانی راه شهدا را ادامه ندهیم با چالش مواجه می‌شویم، تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا در مسیر شهدا حرکت کنیم و همه مردم و مسئولان در این زمینه مسئول هستند و باید مواظب باشیم که خودمان یا افراد دیگر با خون‌هایی که برای این نظام و انقلاب ریخته شده است بازی نکنیم.

لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: متاسفانه گاها شاهدیم که برخی از افراد و گروه‌ها کارهایی را برای برای رسیدن به منافع شخصی و حزبی و گروه خود انجام می‌دهند که شرمنده خانواده شهدا می‌شویم.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: والدین شهدا فرشته‌هایی در بین ما هستند و باید با برگزاری آئین‌هایی از خانواده و والدین شهدا تجلیل کنیم.

لازم به ذکر است که یادواره هفت شهید روستای بشیرآباد شهرستان دشتستان با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و برخی از مسئولان بخش سعدآباد و شهرستان دشتستان برگزار شد.

شعرخوانی، قرائت وصیت نامه شهیدان توسط برادرشهید، مداحی وسینه زنی درسوگ امام رضا (ع) و تجلیل از خانواده‌های معظم هفت شهید روستای بشیرآباد، از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

کد مطلب 2206639

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