به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی موسوی نژاد عصر پنجشنبه در یادواره شهدای روستای بشیرآباد شهرستان دشتستان با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام رضا(ع)، اظهار داشت: باید قدر حضور در چنین مراسماتی را بدانیم و این توفیقی بوده که امروز نصیب ما شده است که در مجلس شهدا حضور داشته باشیم.
وی به جایگاه ویژه شهدا اشاره کرد و افزود: شهدا نزد مادرشان حضرت فاطمه(س) دارای جایگاهی بسیار مناسب هستند و کسی به درجه رفیع شهادت نمیرسد مگر اینکه پاک باشد و راه خود را به درستی طی کرده باشد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به نقش بسیار مهم و بي نظیر شهدا در در زنده نگه داشتن شریعت الهی و ارزش های دینی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بسیاری از شهدا در سنین بسیار پائین با رشادتها و دلاورمردیهای خود به شهادت رسیدند و سن و اندازه فیزیکی برای شهادت ملاک نیست.
هر زمانی راه شهدا را ادامه ندهیم با چالش مواجه میشویم
وی ادامه داد: شهدا به خوبی به تکلیف خود عمل کردند و بسیاری از انها با وجود سن کمی که داشتند به خوبی بصیر بودند و راه خود را یافتند و در آن مسیر حرکت کردند تا به آرمان خود یعنی شهادت نائل امدند.
موسوینژاد به برخی از اعمال شهدا و رزمندگان در دوران جنگ اشاره کرد و بیان داشت: شهدا با دل بستن به ائمه (ع) هرگز گوشه نشینی در مساجد را نخواستند و بالاخره با کنارگذاشتن همه تعلقات دنیوی به مقامهای شامخ رسیدند.
وی با بیان اینکه در هر زمانی راه شهدا را ادامه ندهیم با چالش مواجه میشویم، تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا در مسیر شهدا حرکت کنیم و همه مردم و مسئولان در این زمینه مسئول هستند و باید مواظب باشیم که خودمان یا افراد دیگر با خونهایی که برای این نظام و انقلاب ریخته شده است بازی نکنیم.
لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: متاسفانه گاها شاهدیم که برخی از افراد و گروهها کارهایی را برای برای رسیدن به منافع شخصی و حزبی و گروه خود انجام میدهند که شرمنده خانواده شهدا میشویم.
وی بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: والدین شهدا فرشتههایی در بین ما هستند و باید با برگزاری آئینهایی از خانواده و والدین شهدا تجلیل کنیم.
لازم به ذکر است که یادواره هفت شهید روستای بشیرآباد شهرستان دشتستان با حضور جمعی از خانوادههای معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و برخی از مسئولان بخش سعدآباد و شهرستان دشتستان برگزار شد.
شعرخوانی، قرائت وصیت نامه شهیدان توسط برادرشهید، مداحی وسینه زنی درسوگ امام رضا (ع) و تجلیل از خانوادههای معظم هفت شهید روستای بشیرآباد، از دیگر برنامههای این مراسم بود.
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