محمد حسین رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جامعه هدف توزیع شیر رایگان استان 240 هزار نفر شامل مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع ابتدایی و راهنمایی دولتی، مدارس شبانه روزی، پیش‌دبستانی‌ها و مراکز کودکان بی‌سرپست است.

وی همچنین به توزیع شیر رایگان در مناطق روستایی و شهری استان اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به میزان اعتبارات سه میلیون شیر پاستوریزه و دو میلیون و 500 لیوان شیر استریلیزه در بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش گیلان گفت: هم اکنون شیر استریلیزه در مناطق روستایی در حال توزیع بوده و هیچ مشکلی در این مناطق وجود ندارد.

وی همچنین افزود: با رفع مشکل مناقصه بزودی توزیع شیر پاستوریزه در مدارس استان نیز انجام خواهد شد.

رمضانی اظهارداشت: بر اساس میزان اعتبارات اختصاص یافته می توان 20 بار شیر رایگان در بین دانش آموزان توزیع کرد.

وی اذعان داشت: توزیع شیر رایگان در مناطق روستایی و صعب العبور گیلان از اوائل دی ماه امسال آغاز شده است.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان در ادامه حجم توزیع شیر را برای دو هزار و 500 مدرسه و 240 هزار دانش آموز اعلام کرد و یادآورشد: گیلان 33 منطقه آموزشی شهری و روستایی دارد.