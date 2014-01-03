مصاف حساس هلال احمر و دبیری تبریز در هفته شهرآوردها

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور فردا جمعه پس از سه هفته تعطیلی بار دیگر از سر گرفته خواهد شد و این بار تیم ها در قالب بازی های نیم فصل دوم برابر یکدیپر به میدان خواهند رفت.

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال که به نوعی آغاز نیم فصل دوم این مسابقات است، روز جمعه 13 دی شاهد برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف خواهد بود که در یکی از بازی های مهم و حساس دو تیم همشهری هلال احمر و دبیری تبریز به مصاف هم خواهند رفت.

همزمان با این بازی، دو تیم اهوازی حفاری و عملیات غیرصنعتی به دیدار هم می روند و تیم های اصفهانی زمزم و گیتی پسند نیز نصف جهان دیدار می کنند.

اما تیم دبیری که بازی معوقه خود از هفته یازدهم را همین یکشنبه گذشته برگزار کرد و توانست در خانه تیم تاسیسات دریایی به برتری پنج بر دو برسد، این هفته برای تداوم صدرنشینی خود باید تیم همشهری خود را از پیش رو بردارد.

دبیری هم اکنون با 33 امتیاز در صدر جدول لیگ ایستاده و با گیتی پسند اصفهان، تیم دوم جدول سه امتیاز فاصله دارد. همزمان با دیدار دبیری برابر هلال احمر، تیم گیتی پسند نیز در دربی اصفهانی ها برابر تیم رده دوازدهمی زمزم به میدان خواهد رفت که با توجه به احتمال برتری گیتی پسند، شاگردان وحید شمسایی باید در دیدار با هلال احمر به چیزی غیر از پیروزی فکر نکنند.

در سوی مقابل اما تیم هلال احمر نیز به سه امتیاز این دیدار خانگی اش نیاز شدید دارد.

این تیم که فصل را با کسب نتایج خوب آغاز کرد و لقب تیم شگفتی ساز فصل را به خود اختصاص داد، رفته رفته با نتایج تقریبا ضعیف جایگاه خود را در بین تیم های بالای جدولی از دست داد تا اکنون با 20 امتیاز در خانه هشتم قرار بگیرد.

شاگردان محسن خبیری در مقطعی از فصل حتی به رده سوم صعود کردند و جدی ترین تعقیب کننده دبیری و گیتی پسند بودند.

هلال احمر هفته یازدهم رقابتها را با شکست بیرون از خانه در زمین تیم فرش آرا مشهد سپری کرد تا فرصت صعود به خانه ششم را از دست بدهد. این تیم که 10 روز بیشتر از دبیری در تعطیلات نیم فصل استراحت مداوم داشته است،

فردا برای اینکه دوباره به نیمه بالای جدول صعود کند و از تعقیب پائین جدولی ها در امان باشد، باید سه امتیاز را در زمین خود نگه دارد. با این حال خبیری و شاگردانش می دانند که برابر تیم قدرتمند و جاه طلب دبیری تبریز کار بسیار سختی حتی در زمین خود دارند.

پیروزی و حتی تساوی تیم دبیری صدرنشینی این تیم را که قهرمان نیم فصل اول هم شده بود، بار دیگر تداوم خواهد بخشید اما شکست شاگردان شمسایی می تواند فرصت صدرنشینی را در اختیار تیم گیتی پسند اصفهان قرار دهد.

در آن سو، تیم هلال احمر با پیروزی در این بازی می تواند در بهترین حالت ممکن به خانه ششم صعود کند. این صعود دو پله ای تیم هلال احمر مستلزم شکست شهرداری تبریز در خانه تاسیسات دریایی تهران و همچنین باخت بیرون از خانه تیم فرش آرا مشهد برابر تیم راه ساری است.

هر هفت دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 16 روز جمعه 13 دی برگزار خواهد شد.

دیدار تیم های هلال احمر و دبیری همزمان با سایر بازی های هفته در سالن اختصاصی هلال احمر تبریز برگزار خواهد شد. بازی رفت دو تیم در سالن علوم پزشکی تبریز با برتری پنج بر یک تیم دبیری همراه بود.