ساخت دستگاه پمپ سرنگ و مونیتورینگ بیماران در پارک پردیس

رضا کمپانی – مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر کامل کردن سبد کالاها در زمینه تجهیزات بیمارستانی را از اهداف تحقیقات این شرکت دانش بنیان دانست و گفت: در مطالعات انجام شده موفق به طراحی و ساخت دستگاه پمپ سرنگ شدیم.

وی با بیان اینکه این دستگاه از جمله دستگاه‌های استراتژیک بیمارستانی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: در اتاق‌های عمل و یا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها نیاز است تا داروهایی به طور مستمر تزریق شود که این امر با استفاده از دستگاه پمپ سرنگ انجام می‌شود.

کمپانی طراحی و ساخت دستگاه مونیتورینگ علائم حیاتی بیماران را دیگر دستاوردهای این شرکت ذکر کرد و ادامه داد: نسل اول این دستگاه را به صورت آنالوگ طراحی کردیم که با توسعه این فناوری موفق به طراحی و ساخت نوع دیجیتالی این دستگاه شدیم.

مجری طرح یادآور شد: دو دستگاه طراحی شده تجاری سازی شده است.