به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته سردار قاسم سلیمانی در سوگواره سنگ صبور که به مناسبت اربعین رحلت مادر سرداران شهید ایرلو در مسجد جامع قرچک برگزار شد با تسلیت شهادت امام رضا(ع) و رحلت جانگداز مادر شهیدان ایرلو اظهار داشت: یکی از فطرت های ما در جامعه، گرامیداشت‌هایی است که برای شهدا برگزار می شود و تراوشی که انسان از مادر شهید استشمام می کند، یک چیز استثنایی است چرا که تمام آن نورانیت‌های یک شهید، از دامن آن مادر است.



قریب 50 درصد پدران و مادران شهدا را از دست داده ایم



فرمانده سپاه قدس افزود: قریب 50 درصد پدران و مادران شهدا را از دست داده ایم و این درحالی است که خاطراتی که پدران و مادران شهدا از این عزیران داشتند، از بین رفت و باید تأسف خورد و متأسفانه به مواردی که برای ما قابل درک نیست، توجه خاصی نمی کنیم.



وی ادامه داد: اینکه یک مادر شهید در شهرما و در خیابان و کوچه ماست، سبب دفع بلا و مایه رحمت و برکت است و این امر کمتر مورد توجه قرار می گیرد و کار شایسته‌ای که امروز به لطف خدا در سراسر روستاها، شهرها و استان‌های کشور صورت می‌گیرد تجلیل از مقام والای شهدا است.



سردار سلیمانی اضافه کرد: در دنیای امروز مقیاسی برای پیروزی وجود دارد که در گذشته نیز بر آن تأکید فراوان شده است به طوری که امروز در دنیا قدرت مادی و نظامی به عنوان دو عامل پیروزی شناخته می شود، کشوری که بمب هسته ای دارد یک کشور ابرقدرت محسوب می شود اما این ابزارها ناپایدار است.



این مسئول عنوان کرد: در یک دوره یونان ابرقدرت بوده و در دورهای دیگر آلمان و شوروی ابرقدرتهای جهان محسوب می شدند اما همه این قدرت ها تمام شدند، زمانی بریتانیا منشأ قدرت بود اما این قدرتها همه ناپایدار بوده و از بین رفتند.



جنگ 33 روزه جنگ بین تکنولوژی و ایدئولوژی بود



وی بیان داشت: یک عامل دیگر در کنار این دو قدرت است که همیشه در جدال با قدرت نظامی و مادی بوده و آن عامل مکتب و ایدئولوژی است، امام در پیام الهی خودش به گورباچف نوشت که دیگر باید کمونیست را در تاریخ پیدا کرد و من صدای شکستن استخوان‌های کمونیست را می‌شنوم و این تشخیص امام بسیار دقیق و درست بود، البته رهبرانی که چنین دقتی را داشته باشند، بسیار کم هستند زیرا که یک نورانیتی می خواهد که غیب را بشناسد.



این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: رهبری جامعه اسلامی چنین است که وقتی یک موردی را می فرمایند، وقتی آن مورد بررسی قرار می گیرد مشخص می شود که چه میزان دقیق و صحیح بوده است، بنابراین ایدئولوژی مبتنی بر دین و وحی الهی پیروز است و جنگ 33 روزه نیز جنگی بین تکنولوژی و ایدئولوژی بود.



سردار سلیمانی یادآور شد: در جنگ 33 روزه صهیونیست‌ها در اوج غرور تکنولوژیک بودند و برای اولین بار اعراب در این جنگ به اسرائیل کمک کردند اما سازمانی که مبتنی بر دین و ایدئولوژی حزب‌الله بود پیروز شد، آمریکایی‌ها نمی‌دانند اربعین و نیمه شعبان به چه معناست و در عراق اتفاقات ناگواری برای امریکایی ها افتاد.



وی افزود: در دفاع مقدس، پیش بینی مادی دشمن درست بود و آنان تعداد تانک ها و توپ های ما را شمرده بودند و بیش از 5 برابر ما در جنگ هزینه مادی صرف کردند اما آن چیزی که معادله را بر هم زد قدرت ایمان ملت ایران بود.



کلید شخصیت امام خمینی(ره) اطمینان به خدا بود



این مسئول ادامه داد: وقتی دشمن، اهواز را از دو طرف محاصره کرده بود امام فرمودند که آنچنان سیلی به صدام می زنیم که از جایش بلند نشود و این عملیات روانی امام نبود بلکه از باور دینی و تقوای امام خمینی(ره) نشأت می گرفت، کلید شخصیت امام اطمینان به خدا بود.



فرمانده سپاه قدس اضافه کرد: آن چه برای تکنولوژی فراهم نشد این بود که جنگ برای ما یک مدرسه بود اما برای آنان این حالات پیش نیامد و اوج تربیت ما در دفاع مقدس اتفاق افتاد و جنگ تحمیلی یک گنج گرانبها برای ملت ایران بود.



وی عنوان کرد: چه طور وقتی یک نفر یک کاسه آش به ما می دهد، ده مرتبه تشکر می کنیم اما والدین شهدا فرزندانشان را در راه ما و برای راحتی ما بدهند و ما قدر آنان را ندانیم و چگونه باید این پدر و مادر شهید را سپاس کنیم.



خوشحالی قلب پدر و مادر شهید خوشحالی قلب امام زمان (عج) است



سلیمانی بیان داشت: زمانی که حضرت ابراهیم می خواست فرزندش را قربانی کند، امتحان الهی برای حضرت ابراهیم ایجاد شد و چه مادرانی که 4 فرزند و همسر خود را راهی جبهه ها کرده و فرهنگ بسیج را احیا کردند، این امتحان برای امام خمینی هم بود که بهترین های این عالم را فدای اسلام کرد.



این یادگار هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد: برخی مادران با اقتدا به سید و سالار شهیدان نشان دادند که همواره پیرو مکتب حسین بن علی هستند، یک پادشاه را نشان دهید که بتواند بیست میلیون نفر را با پای پیاده به سوی خود بکشاند و غیر از امام حسین(ع) کسی نمی تواند و هیچ قدرت نظامی و اقتصادی نمی تواند این ایدئولوژی را نابود کند.



وی گفت: ما مدیون پدران و مادران شهدا هستیم و خوشحالی قلب آنان خوشحالی قلب امام زمان (عج) است ودعای این بزرگان اجابت خواهد شد زیرا اینان مانند خود شهدیان هستند.



لازم به ذکر است مادر شهیدان ایرلو مانند یک مربی اخلاق عمل می کرد و معمولا مرسوم بود که به دیدار کسی میروی، هدیه ای با خود ببری اما این جا هر کس به دیدار ایشان می رفت، هدیه هم دریافت می کرد.



ایشان گاهی پول می دادند و سفارش می کردند که قرآن و نهج البلاغه و یا ادعیه خریداری شود، بعد جوانان که به دیدارش می آمدند این هدایا را به آنها اهدا می کردند و می گفت: یک جوان که قرآن خوان بشود راه صدها گناه و خلاف بسته می شود.



گفتنی است مراسم اربعین مادر شهیدان حسین ایرلو، فرمانده گردان تخریب لشکر المهدی (عج) و اصغر ایرلو جانشین فرمانده گردان علی‌اصغر لشکر 10 حضرت سیدالشهدا (ع) با حضور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سردار علی نصیری فرمانده سپاه سید الشهدا استان تهران، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، همرزمان شهیدان ایرلو و مردم متدین قرچک در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.



رونمایی از کتابچه خاطرات افراد و مسئولان مختلف کشوری و محلی از مادر شهیدان ایرلو، پخش کلیپ‌هایی تصویری از مادر شهیدان ایرلو، عکس یادگاری با شهدا، تفعل بر وصیت‌نامه شهدا با عنوان‌ نامه بهشتی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود