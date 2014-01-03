به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد، شامگاه پنج شنبه در مراسم یادبود مرحومه کاشانی والده دکتر ظریف وزیر امور خارجه که در مسجد اعظم قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: اساسا نظام جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، همه چیز در حال فرسوده شدن است و فرسودگی در پیشانی این دنیا نوشته شده است.

وی گفت: انسان باید در طول عمر خود همواره مراقب باشد چرا که تمام زندگی آدمی در یک روز و یک شامگاه به اتمام می‌رسد.

این نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عمر سرمایه آدمی است و باید از تمامی لحظات آن بهترین استفاده را ببرد، افزود: انسان جز با اعتقادات، اعمال نیکو و حسنه نمی‌تواند جلوی خسارت‌هایی که ممکن است در زندگی وی رخ دهد را بگیرد.

وی ابراز داشت: انسان باید در طول زندگی خود به گونه‌ای رفتار کند که در پایان زندگی دست خالی از این دنیا نرود.

حجت الاسلام نظری منفرد، تصریح کرد: انسان نباید دل به تعلقات این دنیا ببندد و باید به گونه‌ای رفتار کند که موقع مرگ بتواند براحتی از این دنیا دل بکند.

استاد حوزه علمیه قم، اضافه کرد: مرگ یک پندار نیست بلکه واقعیتی است که بالاخره یک روز به سراغ همه انسان‌ها خواهد آمد.

وی با بیان اینکه این مراسم از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، استانداری قم، جامعه المصطقی العالمیه و برخی دیگر از نهاد‌ها به خاطر گرامی داشت یاد مرحومه کاشانی والده وزیر امور خارجه برگزار شده است، افزود: پدر مرحومه کاشانی، کسی بود که در ساخت مسجد اعظم قم با آیت الله العظمی بروجردی همکاری جدی داشت.

حجت الاسلام نظری منفرد، در ادامه بیان داشت: ما برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای دعا می‌کنیم و امیدواریم منویات رهبر معظم انقلاب در این مذاکرات مد نظر باشد.

استاد حوزه علمیه قم، تاکید کرد: وزیر امورخارجه بار‌ها اعلام کردند که پشتوانه مردمی است که کمک می‌کند بتوانم در سر میز مذاکره با قدرت حرف بزنیم و ما هم از خداوند می‌خواهیم که آنچه حق است برای ملت ایران رقم بخورد.