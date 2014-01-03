آئین ویژه "سر صفری" در آخرین روز ماه صفر در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز ماه صفر در شهر گناوه آئین سر صفری (آئین ویژه وداع با ماه محرم و صفر) با حضور امام جمعه و مسئولان محلی و تعداد کثیری از هیئات مختلف مذهبی شهر گناوه در کوی عبدامام در حسینیه حضرت زینب (س) برگزار شد.

در این آئین که به همت هیئت متوسلین به حضرت زینب کبری (س) کوی عبدامام شهر گناوه برگزار شد، ابتدا عزاداران هیئت فاطمه الزهراء مسجد امام زین العابدین (ع) در محل این مسجد مراسم سنج و دمام زنی کردند و سپس سینه زنی سنتی با مداحی ولی زاده از بندر ریگ آغاز شد.

بعد از اتمام مراسم سینه زنی عزادارن این هیئت ابتدا عزاداران به سینه زنی به شکل یزله در دو دسته در محل مسجد با نوحه الیوم آخر صفر پرداختند که یک دسته نیز از عزاداران حسینی بندر ریگ در این آئین شرکت داشتند.

سپس عزادارن هیئت فاطمه الزهراء مسجد امام زین العابدین (ع) با طی کردن فاصله نزدیک به 700 متر به شکل دسته یزله در حالیکه بر سر و سینه خود می زدند به خیل عزادارن حسینیه حضرت زینب (س) در محل این حسینیه پیوستند.

سپس دسته سنج و دمام زنی دو هیئت اقدام به اجرای مراسم سنج و دمام زنی کردند و در این هنگام نیز چاووش خوان همزمان با چاووش خوانی در زمینه مصائب کربلا و شهادت امام رضا (ع) دستجات سنج و دمام زنی و یزله هر دو هیئت را همراهی می کرد.

لزوم انتقال فرهنگ حسینی به فرزندان/ سیره امام حسین را باید در زندگی پیاده کنیم

امام جمعه گناوه در آئین سر صفری در حسینیه حضرت زینب (س) اظهار داشت: قطعا این عرض ارادت‌های ما ذخیره ای برای آخرت ما خواهد شد و این سوگواری ها در ماه محرم و صفر ما را از آتش جهنم نجات می دهد و من دست همه شما را می بوسم که که نگذاشتید چراغ خیمه اباعبدالله الحسین (ع) خاموش شود.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: من از پیرغلامان، مداحان و مسئولان هیئت ها و تمام کسانی که در برپایی این سوگواری ها در این دو ماه در شهر گناوه شبانه روز مشغول فعالیت بودید تقدیر و قدر دانی می کنم.

وی با تسلیت شهادت حضرت امام رضا (ع) ادامه داد: حضرت امام حسین (ع) چراغ راه همه ما است و باشد که بتوانیم روش، سیره و منش زندگی امام حسین (ع) را در زندگی روزمره خود پیاده کنیم.

رکنی حسینی با تقدیر از هیئت متوسلین به حضرت زینب کبری (س) کوی عبدامام و دیگر هیئت های مذهبی شهرستان گناوه اضافه کرد: این هیئت های مذهبی باعث افتخار شهرستان گناوه هستند و پاداش آنها قطعا با پیغمبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) خواهد بود.

وی با اشاره به نقش والدین در تربیت حسینی فرزندان خود بیان داشت: ما این عشق، ارادت و محبت نسبت به حضرت امام حسین (ع) را مدیون پدران و مادران خود هستیم و مادران ما، ما را در حالیکه برای امام حسین (ع) اشک می ریختند و به ما شیر می دادند، با محبت حضرت امام حسین (ع) آشنا کردند.

آئین "سر صفری" در سالهای اخیر به فراموشی سپرده شده بود

مسئول هیئت متوسلین به حضرت زینب کبری (س) کوی عبدامام شهر گناوه نیز در این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آئین "سر صفری" که از دیرباز در بندر گناوه و بندر ریگ در آخرین روز ماه صفر برگزار می شده از آئین های دیرین سوگواری در شهرستان گناوه است.

محمد مظفری بانی و مجری برگزاری این آئین گفت: متاسفانه در سال های اخیر این آئین به فراموشی سپرده شده بود و در سال های گذشته کمتر شاهد اجرای این مراسم در شهرستان گناوه بودیم.

مظفری بیان داشت: خوشبختانه امسال به همت هیئت متوسلین به حضرت زینب کبری (س) کوی عبدامام و با حضور هیئت های مختلف مذهبی شهر گناوه این مراسم دیرین و آئینی شهرستان گناوه دوباره احیا شد.

وی ادامه داد: مراسم سینه زنی سنتی، زنجیرزنی، سنج و دمام زنی، مرثیه خوانی و چاووش خوانی، روضه خوانی و گل ریزان از جمله رسومی است که در آئین سر صفری اجرا می شود.

گفتنی است که مراسم سینه زنی در حسینیه حضرت زینب (س) توسط مشهورترین مداح شهرستان گناوه و یکی از مداحان برجسته استان بوشهر کربلایی حسن توزی اجرا شد که حال و هوای حسینی و رضوی در هنگام سینه زنی سنتی در حسینیه بپا کرد و سینه زنان ضمن سینه زنی در ماتم حضرت امام حسین (ع) و حضرت امام رضا (ع) گریستند.

در پایان این مراسم نیز دوباره عزاداران به دو دسته یزله تقسیم و به این شکل خاص سینه زنی استان بوشهر به سوگواری پرداختند.

گزارش و عکس: حسین غلامی