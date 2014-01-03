به گزارش خبرنگار مهر، حاج علی ولی زاده از پیشکسوتان نوحه خوانی در شهرستان گناوه است که طی مراسمی در حاشیه اجرای آئین ویژه سر صفری در حسینیه حضرت زینب (س) و به همت هیئت متوسلین به حضرت زینب کبری (س) از وی تقدیر شد.

حاج علی ولی زاده در ابتدای مراسم سینه زنی در این حسینیه به اجرای چندین نوحه پرداخت که سینه زنان با وی همخوانی نوحه می کردند و در این سن بالا اجرای این نوحه ها توسط این نوحه خوان نشان از برجستگی این نوحه خوان در نوحه خوانی داشت.

مسئول هیئت متوسلین به حضرت زینب کبری (س) کوی عبدامام شهر گناوه نیز در این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حاج علی ولی زاده از ذاکرین و مداحان مشهور و قدیمی شهرستان گناوه است.

محمد مظفری گفت: این نوحه خوان برجسته شهرستان گناوه سال های سال در مساجد و حسینیه های مختلف شهرستان از جمله حسینیه عبدامامی، مسجد حضرت زینب (س) و ... به نوحه خوانی پرداخته و اکنون جای خود را به جوان تر ها داده است.

وی ادامه داد: حاج علی ولی زاده علاوه بر اینکه از ذاکران اهل بیت است، یکی از قاریان مطرح و از مربیان برتر روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم در استان بوشهر می باشد که تاکنون شاگردان زیادی را تحویل جامعه داده است.

مظفری در پایان گفت: پاسداشت پیشکسوتان نوحه خوانی باید به وظیفه ای مهم برای مسئولان هیئت هیئت های مذهبی شهرستان تبدیل شود و این مهم می طلبد تا هیئت های مذهبی تقدیر از پیشکسوتان را در برنامه کاری هیئت های خود قرار دهند.

در پایان با حضور امام جمعه، مسئولان شهرستان، مسئولان هیئت های مذهبی و عزاداران مختلف از حاج علی ولی زاده پیشکسوت مذهبی شهرستان با اهدای لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.