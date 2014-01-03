به گزارش حبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: در تخصیص بودجه این توجه وجود دارد که بخش سلامت برای همه دولتها هزینه‌بر است و با وجود تلاشهایی که شده کسری‌های زیادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: ما در یک نظام ولایی زندگی می‌کنیم و سایه وجود پربرکت مقام معظم رهبری بالای سر ما است و توفیق حضور در این نظام اسلامی توفیق کمی نیست، اهداف ما بسیار متعالی است که در راستای این اهداف باید حرکت کنیم.

امامی رضوی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب تکلیف فرمودند که کشور ما باید به مرجعیت علمی برسد و این اتفاق در کشور ما با تلاش و کوشش همه حوزه‌هایی که در راستای علمی کار می‌کنند در حال انجام شدن است .

قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاههای علوم پزشکی کشور متذکر شد: اگر ما در سالهای اخیر به رتبه 13 تولید علمی رسیدیم ، نتیجه تلاش مجموعه کشور و جوان‌های بالنده و تلاشگر ما بود. این پیشرفت باید اتفاق بیافتد اگر ما ایستایی داشته باشیم این دستاورد اتفاق نمی‌افتد و تغییرات و رفتن به سمت بهتر شدن به این دلیل است.

وی با اشاره به تلاشهای پیگیرانه وزیر بهداشت و توجه ویژه رئیس جمهور به حوزه سلامت گفت: اضافه کرد: هدف گذاری در دولت یازدهم برای اولویت دهی به حوزه سلامت انجام شده و در بودجه سال 93 با کمک نمایندگان مجلس، هم در بودجه و هم متمم هدفمندی یارانه‌ها که به مجلس می‌رود، امیدواریم وعده‌هایی که در بخش سلامت برای مسائل اعتباری داده شده است، دیده شود، اما همه موضوع هم این نیست و ما باید در بحث مدیریت منابع و استفاده از منابع دقت جدی داشته باشیم.