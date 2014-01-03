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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۳۹

تهران محاکمه سریع عوامل اقدام تروریستی مقابل سفارت ایران در بیروت را خواستار شد

تهران محاکمه سریع عوامل اقدام تروریستی مقابل سفارت ایران در بیروت را خواستار شد

وزارت امور خارجه ایران با تقدیر از دولت لبنان بخاطر دستگیری عوامل اقدام تروریستی در مقابل سفارت ایران در بیروت محاکمه سریع این جنایتکاران را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت امور خارجه به این شرح است:

جمهوی اسلامی ایران  با تقدیر از دولت لبنان بویژه نهادهای نظامی-انتظامی و امنیتی آن که با اقتدار عوامل حادثه تروریستی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28 آبان 1392 را دستگیر نمودند، بر ضرورت همکاری موثر و همه جانبه منطقه ای و بین المللی برای ر یشه کن نمودن پدیده شوم تروریسم تاکید می نماید. این ضرورت یک انتخاب اختیاری نیست بلکه تنها گزینه موجود برای حفظ امنیت و ثبات داخلی کشورهای منطقه و حراست از صلح و امنیت منطقه ای در برابر پدیده ای است که به صورت خزنده و با سرعت همه کشورهای منطقه را متاثر می سازد.

در این روزهای حساس و تاریخی که عناصر تروریسم و جاهل به عنوان ابزاری در دست رژیم صهیونیستی و برخی محافل کوته نگر ثبات و امنیت و یکپارچگی لبنان را هدف قرار داده اند جمهوری اسلامی ایران خود را در کنار ملت و دولت لبنان می داند و آمادگی خود را برای هر گونه مساعدت جهت گذار از این دوران پر مخاطره و غلبه بر نقشه های شوم تروریست های تکفیری و محافل تروریسم پرور صهیونیستی و ایادی آنها اعلام می نماید. بدون تردید توفیق در مقابله با تروریسم مستلزم بهره گیری از همه ابزارهای موثر قانونی و اتخاذ تصمیمات قاطع برای شناسایی و مجازات عوامل تروریستی و حامیان و سازمان دهندگان آن می باشد.

جمهوری اسلامی ایران امیدوار است با تدبیر مراجع ذیصلاح لبنانی عوامل تروریستی در سریع ترین زمان در محاکم صالحه لبنان پاسخ گوی جنایات زشت و غیر انسانی خود باشند و حامیان و پشتیبانان مالی و سیاسی آنها نیز در پیشگاه افکار عمومی منطقه رسوا گردند.

کد مطلب 2206680

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