تهران محاکمه سریع عوامل اقدام تروریستی مقابل سفارت ایران در بیروت را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه وزارت امور خارجه به این شرح است:

جمهوی اسلامی ایران با تقدیر از دولت لبنان بویژه نهادهای نظامی-انتظامی و امنیتی آن که با اقتدار عوامل حادثه تروریستی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28 آبان 1392 را دستگیر نمودند، بر ضرورت همکاری موثر و همه جانبه منطقه ای و بین المللی برای ر یشه کن نمودن پدیده شوم تروریسم تاکید می نماید. این ضرورت یک انتخاب اختیاری نیست بلکه تنها گزینه موجود برای حفظ امنیت و ثبات داخلی کشورهای منطقه و حراست از صلح و امنیت منطقه ای در برابر پدیده ای است که به صورت خزنده و با سرعت همه کشورهای منطقه را متاثر می سازد.



در این روزهای حساس و تاریخی که عناصر تروریسم و جاهل به عنوان ابزاری در دست رژیم صهیونیستی و برخی محافل کوته نگر ثبات و امنیت و یکپارچگی لبنان را هدف قرار داده اند جمهوری اسلامی ایران خود را در کنار ملت و دولت لبنان می داند و آمادگی خود را برای هر گونه مساعدت جهت گذار از این دوران پر مخاطره و غلبه بر نقشه های شوم تروریست های تکفیری و محافل تروریسم پرور صهیونیستی و ایادی آنها اعلام می نماید. بدون تردید توفیق در مقابله با تروریسم مستلزم بهره گیری از همه ابزارهای موثر قانونی و اتخاذ تصمیمات قاطع برای شناسایی و مجازات عوامل تروریستی و حامیان و سازمان دهندگان آن می باشد.



جمهوری اسلامی ایران امیدوار است با تدبیر مراجع ذیصلاح لبنانی عوامل تروریستی در سریع ترین زمان در محاکم صالحه لبنان پاسخ گوی جنایات زشت و غیر انسانی خود باشند و حامیان و پشتیبانان مالی و سیاسی آنها نیز در پیشگاه افکار عمومی منطقه رسوا گردند.