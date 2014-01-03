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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

راشکی عنوان کرد؛

سیستان و بلوچستان آماده اعزام نیروهای امدادی و امکانات بیشتر به زلزله زدگان هرمزگان است

سیستان و بلوچستان آماده اعزام نیروهای امدادی و امکانات بیشتر به زلزله زدگان هرمزگان است

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: به منظور کمک به هموطنان زلزله زده در استان هرمزگان یک تیم امداد هوایی به این منطقه اعزام شده است که در صورت نیاز نیرو و امکانات بیشتری به این منطقه گسیل خواهدشد.

رسول راشکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همزمان با وقوع زلزله در استان هرمزگان و در راستای کمک به هموطنان زلزله زده در نخستین ساعات این حادثه تیم واکنش سریع و امداد هوایی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان توسط یک فروند بالگرد عازم شهرستان بستک شد.

وی ادامه داد: به دنبال وقوع زلزله 5/5 ریشتری در شهرستان بستک در بامداد روز پنجشنبه نیروهای امدادی به منظور کمک به هموطنان زلزله در منطقه حاضر شدند و در حال حاضر مشغول خدمت رسانی به هموطنان زلزله زده هستند.

وی با اشاره به اینکه تمامی نیروهای امدادی استان در آماده باش کامل بسر می برند اظهار داشت: به دلیل احتمال پس لرزه و یا هر گونه حادثه احتمالی پیش بینی نشده در این راستا این استان امکان اعزام نیرو و یا امکانات بیشتری را به این منطقه در اسرع وقت دارد.

کد مطلب 2206683

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