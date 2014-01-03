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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۵

جزئیات افتتاحیه جشنواره جام‌جم اعلام شد/ تجلیل از سه مدیر تلویزیون

جزئیات افتتاحیه جشنواره جام‌جم اعلام شد/ تجلیل از سه مدیر تلویزیون

مراسم افتتاحیه سومین جشنواره بین‌المللی تلویزیونی جام جم روز شنبه چهاردهم دی ماه در تالار اجتماعات معاونت سیما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدی دبیر اجرایی جشنواره جام‌جم گفت: در مراسم افتتاحیه علی دارابی معاون سیما، مهدی فرجی دبیر جشنواره حضور دارند و سخنرانی می‌کنند.

وی افزود: همچنین جمعی از هنرمندان، مجریان، برنامه‌سازان، داوران و دبیران بخش‌های 6 گانه در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره بین‌المللی جام‌جم شرکت دارند. در این مراسم از آقایان سید محسن مهاجرانی و سیدمرتضی میرباقری، معاونان سابق و اسبق سیما و علی اصغر پورمحمدی مدیر سابق شبکه سه سیما  به پاس تلاش‌هایی که در سال‌های حضورشان در معاونت سیما داشته‌اند قدردانی خواهد شد.

محمدی تجلیل از تعدادی از تهیه‌کنندگان، نویسندگان و مدیران پیشکسوت را از دیگر برنامه های افتتاحیه اعلام کرد.

دبیر اجرایی سومین جشنواره تلویزیونی جام جم با اشاره به انتخاب موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بخش مجموعه‌های نمایشی گفت: در مراسم افتتاحیه از تعدادی از کارشناسان، مستندسازان و روایتگران تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز تجلیل خواهد شد.

وی همچنین گفت: اجرای مراسم افتتاحیه بر عهده منصور ضابطیان خواهد بود.

مراسم افتتاحیه سومین جشنواره بین‌المللی جام جم سیما ساعت 15 فردا، شنبه چهاردم دیماه برگزار خواهد شد. این جشنواره در 6 بخش مجموعه‌های نمایشی، فیلم‌های تلویزیونی، برنامه‌های گفتگو محور ترکیبی، مستند، پویانمایی و بین الملل از 14 تا 25 دی ماه برگزار می‌شود.

این جشنواره روز چهارشنبه 25 دی با معرفی آثار و برنامه‌سازان برتر سیما در 6 بخش رقابتی با حضور هنرمندان، برنامه‌سازان و مدیران تلویزیون در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما به کار خود پایان خواهد داد.

کد مطلب 2206689

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