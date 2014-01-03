به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدی دبیر اجرایی جشنواره جام‌جم گفت: در مراسم افتتاحیه علی دارابی معاون سیما، مهدی فرجی دبیر جشنواره حضور دارند و سخنرانی می‌کنند.

وی افزود: همچنین جمعی از هنرمندان، مجریان، برنامه‌سازان، داوران و دبیران بخش‌های 6 گانه در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره بین‌المللی جام‌جم شرکت دارند. در این مراسم از آقایان سید محسن مهاجرانی و سیدمرتضی میرباقری، معاونان سابق و اسبق سیما و علی اصغر پورمحمدی مدیر سابق شبکه سه سیما به پاس تلاش‌هایی که در سال‌های حضورشان در معاونت سیما داشته‌اند قدردانی خواهد شد.

محمدی تجلیل از تعدادی از تهیه‌کنندگان، نویسندگان و مدیران پیشکسوت را از دیگر برنامه های افتتاحیه اعلام کرد.

دبیر اجرایی سومین جشنواره تلویزیونی جام جم با اشاره به انتخاب موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بخش مجموعه‌های نمایشی گفت: در مراسم افتتاحیه از تعدادی از کارشناسان، مستندسازان و روایتگران تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز تجلیل خواهد شد.

وی همچنین گفت: اجرای مراسم افتتاحیه بر عهده منصور ضابطیان خواهد بود.

مراسم افتتاحیه سومین جشنواره بین‌المللی جام جم سیما ساعت 15 فردا، شنبه چهاردم دیماه برگزار خواهد شد. این جشنواره در 6 بخش مجموعه‌های نمایشی، فیلم‌های تلویزیونی، برنامه‌های گفتگو محور ترکیبی، مستند، پویانمایی و بین الملل از 14 تا 25 دی ماه برگزار می‌شود.

این جشنواره روز چهارشنبه 25 دی با معرفی آثار و برنامه‌سازان برتر سیما در 6 بخش رقابتی با حضور هنرمندان، برنامه‌سازان و مدیران تلویزیون در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما به کار خود پایان خواهد داد.