بهشتی نماینده فوتسال قم در اردوی تیم ملی جوانان شد

یدالله یامولا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی تمرینی و البته انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان کشورمان در حالی از روز شنبه چهاردهم دی ماه آغاز خواهد شد و از استان فوتسال خیز قم نیز یک بازیکن برای حضور در این اردو دعوت شده است.

وی ادامه داد: این اردو در شرایطی برپا خواهد شد که کادر فنی تیم ملی در تلاش برای تشکیل اردوهای تدارکاتی منظم و منسجم هستند تا تیمی قوی و مدعی از استعدادهای فوتسال کشورمان برای پشتوانه سازی تیم های امید و بزرگسالان تشکیل شود.

مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم با بیان اینکه اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان از چهاردهم دی ماه در کمپ تیم های ملی آغاز می شود، اضافه کرد: به همین منظور 24 بازیکن به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان دعوت شده اند.

وی عنوان داشت: قم استانی فوتسال خیز است و بازیکنان نخبه و مستعد بسیار زیادی در این رشته در قم فعالیت می کنند و خوشبختانه یکی از نقاط قوت ما این است که لیگ های رده های سنی پایه نظیر نوجوانان و جوانان برگزار می کنیم و انتظار داشتیم که بیش از یک بازیکن از قم به تیم ملی جوانان دعوت شود.

یامولا اضافه کرد: امیر بهشتی به نمایندگی از فوتسالیست های توانمند و آینده دار قمی به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان دعوت شده است و امیدواریم که در این اردو بتواند با نشان دادن استعدادها و توانمندی های خود بیش از گذشته پیشرفت کند.

وی با بیان اینکه بازیکنانی از استان های اردبیل، گیلان، خوزستان، فارس، قم، مازندران، آذربایجان شرقی، مرکزی، کردستان، قزوین و کرمانشاه به این اردو دعوت شده اند، افزود: از اردبیل بازیکنانی نظیر فیروز فخری، صادق لطف زاده، مهران اصغری، سجادی سامی و شاهین ویژه در این اردو حضور دارند.

مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم اضافه کرد: از گیلان نیز امین عبادی، امیرحسین وارسته، حسین ناصری، مهدی نعمتی و پویا صمدی و از استان خوزستان نیز سهیل موسویان، علی محمد رمضانی و محسن محمدزاده به این اردو دعوت شده اند.

وی یاد آور شد: از استان فارس مصطفی سرور، از قم امیر بهشتی، از مازندران محمد ثمربخش، از آذربایجان شرقی نعیم سنگ فروش، از مرکزی علی مروتی، از کردستان محمد امامی راد و حامد رضایی، از قزوین مهران ایدلی، علی رستمی و محمدمهدی تبریزی و از کرمانشاه علیرضا حشمتیان نیز در این اردو شرکت می‌کنند.