به گزارش خبرنگار مهر، در طول 48 ساعت گذشته ظرفیت تولید و پالایش گاز طبیعی ایران با احتساب واردات گاز از ترکمنستان به بیش از 600 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 25 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.



از این رو از ابتدای سالجاری تاکنون با بهره برداری کامل از طرح ذخیره سازی گاز سراجه قم، راه اندازی بخشی از طرح ذخیره سازی شوریجه خراسان، طرح شیرین سازی گاز در پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی و انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به پالایشگاه‌های بیدبلند و فجرجم این افزایش تولید رقم خورده است.



با این وجود از امروز تولید زودهنگام گاز در فاز 12 پارس جنوبی با ظرفیت ابتدایی 10 میلیون مترمکعب با بهره برداری از 6 حلقه چاه دریایی آغاز و گاز تولیدی از سکو توسط خطوط لوله به واحدهای فرآیندی و شیرین سازی گاز در پالایشگاه ساحلی منتقل شده است.



پیش بینی می شود با ورود گاز بزرگترین فاز پارس جنوبی به مدار تولید قطعی گاز صنایع، نیروگاه ها و کارخانه ها به حداقل کاهش یابد.



پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت نفت و گاز پارس حاکی از آن است که با توجه به نشتی در خط لوله انتقال اتیلن گلایکول دریایی فاز 12 پارس جنوبی از چند روز گذشته با استفاده از شناور اتیلن گلایکول لازم به سکوی فاز 12 پارس جنوبی منتقل و عملیات برداشت گاز از چاه های دریایی اغاز شده است.



در شرایط فعلی با مشارکت تیمی متشکل از کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت کره جنوبی راه اندازی و پیش راه اندازی واحدهای فرآیندی در پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی آغاز شده است.



از سوی دیگر از امروز جمعه 13 دی ماه تولید گاز به میزان 400 میلیون فوت مکعب و معادل 10 میلیون مترمکعب در چاه های دریایی فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی آغاز شده است.



به گزارش مهر، هدف‌ از طرح توسعه‌ این مگا پروژه گازی، تولید روزانه‌ 81 میلیون‌ متر مكعب‌ گاز ترش و غنی، 120 هزار بشکه میعانات گازی، 750 تن گوگرد و مایعات گازی است.



در بخش فراساحلی این طرح مشترک گازی در مجموع طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 4 سكوی دریایی شامل سه‌ سكوی‌ مستقل‌ سرچاهی (هریك دارای 12 حلقه چاه) و یك سكوی اقماری (9 حلقه چاه) هر كدام‌ مجهز به‌ تفكیك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مایعات‌ آب‌) جهت‌ آزمایش‌ چاهها، دو واحد تفكیك‌كننده‌ سه‌ فازه‌ (گاز مایعات‌ آب‌) جهت‌ جداسازی‌ آب‌، تصفیه ‌كننده‌ آبهای‌ آلوده‌ به‌ مواد نفتی‌ قبل‌ از تخلیه‌ به‌ دریا، سكوی‌ مشعل‌ سه‌ پایه‌ در فاصله‌ 160 متری‌ از سكوی‌ اصلی‌ جهت‌ تخلیه‌ اضطراری‌ است.



از سوی دیگر ساخت سه رشته خط‌ لوله‌ دریایی‌ 32 اینچی‌ به‌ طول‌ تقریبی 150 كیلومتر جهت‌ انتقال‌ گاز تولیدی‌ به‌ پالایشگاه و یك رشته خط لوله 20 اینچ به طول 20 كیلومتر جهت اتصال سكوی اقماری هم در دستور کار قرار دارد.