6585 مددجو در سیستان و بلوچستان در دوره های مهارت آموزی شرکت کردند

رمضان پودینه در گفتگو با مهر اظهار داشت: در 8 ماه نخست سال جاری تعداد 6 هزار و 585 مددجو توسط این نهاد مورد آموزش قرار گرفتند که از این تعداد 2 هزار و 677 نفر در دوره های کوتاه مدت و تعداد 2 هزار و 407 نفر در دوره های بلند مدت شرکت داشتند.

وی افزود: در همین راستا تعداد یک هزار و 501 نفر دانش آموزان مقطع دبیرستان نیز در قالب دوره حرفه آموزی در تابستان آموزش های لازم را فرا گرفتند.

وی گفت: به منظور ارتقای سطح علمی و مهارت های فنی و حرفه ای مددجویان به عنوان کلید اصلی موفقیت در اجرای طرح های اشتغال موضوع آموزش در اولویت این نهاد قرار دارد.

پودینه با بیان اینکه در راستای ارتقای شاخص آموزش در بین مددجویان از امکانات و ظرفیت های تمامی موسسات خصوصی و دولتی و همچنین آموزشگاه های موقت کمیته امداد استفاده شده است افزود: در این راستا کمیته امداد با همکاری کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی و مراکز دانشگاهی نسبت به برگزاری دوره های کارآفرینی اقدام کرده است.

وی هدف از برگزاری دوره های آموزشی را کمک به مددجویان به منظور دستیابی به خودکفایی و استقلال مالی و معیشتی عنوان کرد.