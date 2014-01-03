محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه در هر دعوتی که از سوی کادر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی رده های سنی مختلف کشورمان به اردوها و برنامه های مختلف آماده سازی صورت می گیرد شاهد حضور کشتی گیران قمی هستیم.

وی از حضور کشتی گیران قمی در کارگاه فنی مشترک تیم‌های ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و جوانان خبر داد و افزود: کشتی گیران قمی در دو وزن در تلاش برای نشان دادن شایستگی های خود در تیم ملی در دومین دوره این کارگاه حضور می‌یابند.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم بیان داشت: کشتی‌گیران قمی در حالی از چهارشنبه هجدهم دی ماه به این کارگاه فنی می‌روند که در واقع این کارگاه یکی از مراحل مهم آماده سازی کشتی گیران فرنگی کار دو رده سنی جوانان و بزرگسالان کشورمان محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد کرد: با توجه به برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان با حضور جمعی از بهترین های حال حاضر کشتی فرنگی در دو رده سنی، دومین کارگاه فنی مشترک تیم‌های ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و جوانان به میزبانی تهران به انجام خواهد رسید.

وزیری با اشاره به اعلام اسامی کشتی گیران حاضر در کارگاه فنی مشترک تیم‌های ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و جوانان از سوی فدراسیون کشتی اضافه کرد: دو کشتی گیر قمی در اوزان 50 و71 کیلوگرم در این کارگاه فنی آموزشی حضور پیدا می کنند.

وی یادآور شد: حامد بیرامی در وزن 50 کیلوگرم و بهرام اصلانی در وزن 71 کیلوگرم کشتی گیران قمی حاضر در دومین کارگاه فنی مشترک تیم‌های ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و جوانان محسوب می‌شوند و امیدوار به موفقیت آنها در این دوره هستیم.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه با اشاره به حضور کشتی گیران قمی در تیم های ملی جوانان و بزرگسالان کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشورمان در حالی اردوی آماده سازی خود را تشکیل داده است که از قم سه کشتی گیر به اردوی این تیم دعوت شده اند.

وی ابراز داشت: مهدی عطارد، مهدی ابراهیمی و یحیی جساس در سه وزن موفق به کسب مجوز حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشورمان شده اند و امیدواریم که با نشان دادن لیاقت و شایستگی های خود به مسابقات جهانی و آسیایی اعزام شوند، ضمن اینکه دو کشتی گیر دیگر استان قم یعنی هادی علیزاده پورنیا و امیرحسین مولایی موفق به کسب مجوز حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در مسابقات جام جهانی 2014 شده اند.